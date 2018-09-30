Elektronik ürünlere yeni zam yolda

Elektronik sektörüne temmuzda gelen yüzde 20’lik zamdan sonra Ekimden itibaren yeni fiyat artışı bekleniyor.

Zamlı cihazların kasımda raflarda olacağı ifade ediliyor. Dövizin yılbaşından bu yana TL karşısında yüzde 40’tan fazla değer kazanması ithalata bağımlı elektronik sektöründe fahiş zamlara sebep oldu. Türkiye’de yaklaşık 180 milyon TL civarında olan fotoğraf makinesi sektöründe Temmuz ayında yapılan yüzde 20’lik zamdan sonra ekim ayından itibaren yine bu seviyelerde zam yapılması bekleniyor. Zamlı ürünlerin Kasım-Aralık ayında raflarda yerini alması bekleniyor. T24’te yer alan habere göre, Canon Eurasia Genel Müdürü Wilbert Verheijen, “Döviz kurlarındaki aşırı artış Ağustos ayımızı etkiledi. Temmuz ayı çok iyiydi. Biz Ağustosta zam yapmadık, bu aydan önce yüzde 15-20 oranında zam yapmıştık zaten. Yeni ürünlerimiz Kasım, Aralık aylarında gelecek. Satış noktalarımıza desteği arttırdık” dedi.

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