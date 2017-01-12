Elinde silahı olan teröristle doları olan terörist arasında fark yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükselen döviz kuruna değindi, döviz kurunu silah gibi kullananlar olduğunu söyledi. Erdoğan, "Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç, Türkiye'ye diz çöktürmek, Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır" dedi.

Beştepe'de muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yükselen döviz kuruyla ilgili açıklamalar yaptı. Silahlı ve ekonomik terör saldırılarına karşı her ülkenin kendi tedbirlerini almaya çalıştığını vurgulayan Erdoğan, halktan elindeki dövizleri bozdurmaya devam etmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların bir de ekonomik boyutu olduğunu artık herkes görüyor, biliyor. Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç, Türkiye'ye diz çöktürmek, Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar" dedi.

"Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz'un ertesi günü başlatılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır. Merkez Bankamız gerekli tedbirleri alacak imkân ve kabiliyete sahiptir. Fedakârlık yapılacaksa bugünler tam zamanıdır. Ülkenin, milletin bekâsının söz konusu olduğu bir durumda bankalar farklı hesaplara giremez. Terör örgütlerinin silahlı ve bombalı eylemlerine karşı, ekonomiyi çökertme gayretleri konusunda da milli seferberlik ruhu içinde hareket etmeliyiz."

Cumhurbaşkanı, "İş dünyamıza yaptığım çağrıyı tekrarlamak istiyorum; gün yatırım yapma, üretim yapma, istihdamı artırma, duran çarkları çalıştırma, çalışanları hızlandırma günüdür. Eğer bugün bu riski almazsanız yarın riske atacak hiçbir şeyiniz kalmayabilir" diye de ekledi.

Erdoğan konuşmasında, Meclis'teki anayasa değişikliği görüşmelerinde çıkan kavgalara da tepki gösterdi.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ilk basın toplantısında CNN televizyonunun muhabirini sorduğu soru üzerine azarlaması da Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan, "Bakın Sayın Trump'ın basın toplantısında saygısızlık yapıldı. Trump da o grubun muhabiri veya köşe yazarını benzetti" dedi.