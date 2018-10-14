Emekçiler borcunu ödemekte zorlanıyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye’de kamu personellerinin hayat şartlarını ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi.

Buna göre yükselen vergiler ve enflasyona rağmen sabit tutulan maaşlar, özellikle büyükşehirlerdeki zor şartlar, işçiler için hayata tutunmayı oldukça zorlaştırıyor. Geçinimi sağlamak için çözümü borç almakta bulan kamu personeli, çoğu zaman bu zor ekonomik şartlar yüzünden borcunu ödeyemiyor. T24’te yer alan habere göre, Emekçilerin yalnızca yüzde 25’i tasarruf yapabiliyor. 10 kamuemekçisinden en az 8’i borçlu. Konut ya da araba gibi ihtiyaçlar için değil, gündelik hayatın devamı için borçlanmak durumunda kaldıklarını söylüyorlar. Emekçiler için temel borçlanma kanalı ise yüzde 86.8’lik oranla bankalar. Emekçilerin yüzde 90’ı borç ödemelerinde zorlandığını söylüyor. Yüzde 74’ü hayat düzeylerinin son 5 yıl içinde kötüye gittiğini ifade ediyor.