Emekli dertli, emekliye pay yok; emekli sıkıntı çekiyor...

DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) tarafından yayımlanan “Türkiye’de Emeklilerin Durumu” raporuna göre, 8 milyonu aylık almaya hak kazanmış olan 12 milyon emeklinin 4 milyonu, yani her üç emekliden biri geçim sıkıntısı dolayısıyla ya çalışıyor ya iş arıyor.

Emekliye pay yok Raporda, AKP döneminde emekli aylıklarının millî gelir artışının yüzde 34 gerisinde kaldığı belirtilerek, “Emekliler millî gelir artışından pay alamıyor. Hak sahiplerinin emekli aylıkları 225 TL’ye kadar düşüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar mağduriyet yaşıyor. Farklı dönemlerde, ama aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasında büyük eşitsizlik var” tesbitlerine yer verildi. Emekli sıkıntı çekiyor Raporda şu bilgilere de yer verildi: “Emekliliğe erişim hakkı 2008 yılından sonra daha da zorlaştı, emeklilik yaşı yükseldi, emekli aylığı elde etme koşulları zorlaştı. Emekli aylıkları düşmeye başladı. Bunun sonucunda emekliler 2000’li yıllarda giderek daha fazla ekonomik sıkıntı çekmeye başladı.”

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