Emeklilere ikramiye ödemeleri Haziran ayının ilk haftasında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi düzenlemesine ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, emeklilerle ilgili bu düzenlemenin önemine işaret etti. Bu konuda farklı spekülasyonlar yapıldığını belirten Sarıeroğlu, "1000 TL değil, altında verilecek, maaşlara göre verilecek" iddialarının, külliyen yanlış bilgi olduğunu söyledi. Sarıeroğlu, "SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, emekli maaşı alan tüm hak sahiplerimiz, vatandaşlarımız, emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih, haziranın ilk haftasında inşallah. İkramiyemizi ayrı ödeyeceğiz, emekli maaşlarını ayrı ödeyeceğiz. Bunu da özellikle ifade edelim. Bu durumda ne kadar ikramiye yattığı net olarak da görülmüş olacak." dedi. AA

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