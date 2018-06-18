Emeklilik sorunu bir an önce çözülmeli

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından uygulamaya geçecek yeni sistemle emeklilerin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Prim ödeme ve sigortalı olma koşullarını sağlayıp yaşa takılanların emekli olabilmesi için yeni bir düzenleme yapılmalı. Uzun yıllar çalışıp prim gün sayısını dolduran ve emekliliğine çok kısa bir süre kalan esnafımızın yaşı beklemeden emekli olabilmesinin önü açılmalı. Öte yandan emekli esnaf ve sanatkarımızınaylıkları mutlaka asgari ücretin üzerine çıkarılmalı ve emeklilik için gereken prim gün sayıları SSK’lı çalışanlarla eşit olmalı” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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