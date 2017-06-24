Emeklinin gözü 3 Temmuz’da

Bayram öncesi maaşlarını alan emekliler, Temmuz zammına kilitlendi. Zam oranı ise 3 Temmuzda belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.48, memur emeklilerine yüzde 3.48 + 4 zam beklenirken, 11.5 milyon emeklinin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Erken ödeme ile Ramazan Bayramı’na maaşlarını alarak giren emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emekli için kilit tarih 3 Temmuz olacak. Bu tarihte enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, zam oranları ortaya çıkacak. Tahminler ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.48, memur emeklilerine yüzde 3.48 + 4 zam olacağı yönünde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Beklenti anketlerindeki Haziran’da yüzde 0.30’luk enflasyon tahmini gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.48 olacak. Memur emeklilerine ise Temmuz’da yüzde 4 zamma ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Fark, ilk 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Yüzde 3’ü aşan kısım memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını gösterecek. İlk 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 3.18 enflasyon farkı çıktı. İlk 6 aylık yüzde 6.48’lik enflasyon tahmini tutarsa, fark yüzde 3.48’i bulacak. Bu durumda memur emeklileri yüzde 4 zam + yüzde 3.48 enflasyon farkı alacak.

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