En büyük problem enflasyon

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, “Enflasyon makroekonomik istikrar açısından Türkiye’nin bir numaralı problemi. Bu mücadelenin de tamamen Merkez Bankası tarafından yapılması gerekir.” dedi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, enflasyonun makroekonomik istikrar açısından Türkiye’nin bir numaralı problemi olduğunu belirterek, “Bu mücadelenin de tamamen Merkez Bankası tarafından yapılması gerekir. Merkez Bankası’nın bağımsız, siyasî iklimden tamamıyla ayrışmış vaziyette yapacağı mücadele ve çalışmaların daha etkili olacağına inanıyoruz. Ama hakikaten bağımsızlık, kâğıt üzerinde değil.” dedi. Erol Bilecik, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu değerlendirmelerine ilişkin soru üzerine Bilecik, zaman zaman kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye avans bile vermesi gerektiği gibi söylemlerinin bulunduğunu belirterek, bunları söylerken bile her zaman Türkiye’nin kendi üzerine düşeni, görevlerini, ortaya konduğu figürlerini iyi hale getirmesi gerektiğini dile getirdiklerini kaydetti.

Kendi ödevlerimizi iyi yapmalıyız

Bilecik,Türkiye’nin kendi ödevlerini iyi yapması gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye’nin ekonomisinde kırılganlıkları arttıran noktaların analiz edilmesi gerektiğini, sorunların çözümü halinde kredi derecelendirme kuruluşlarının pozitif değerlendirmelerinin de görülebileceğini söyledi. Türkiye’nin son yıllarda zor bir dönemden geçtiğinin hatırlatılması üzerine Bilecik, “Terör örgütünün en büyüğü olan FETÖ’nün darbe girişimine maruz kalındı. IŞİD, PKK sayamayacağımız pek çok şey... Biz o dönemlerde kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı harekete TÜSİAD olarak ‘bir avans olması gerekir’ diye baktık. Artık bunların hepsini geride bırakıp biraz normalleşmemiz gerekiyor. Her şeye avans isteyen konumda olursak eşyanın tabiatına aykırı olur. Biraz kendimize bakmamız gerekir.” dedi.