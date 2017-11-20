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20 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

En büyük sömürü aracı faizdir

20 Kasım 2017, Pazartesi
Küresel Katılım Finans Zirvesi’ne katılan Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, bugün en büyük sömürü aracının faiz sistemi olduğunu belirterek, “Adil ve paylaşımcı ekonomik sistemin temellerini faizsiz ekonomi oluşturuyor” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde ‘İnsani Finans’ temasıyla düzenlenen ‘Küresel Katılım Finans Zirvesi’ne (Global Participation Finance Summit-GPAS Istanbul) 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, bin kurumsal yatırımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonu katıldı. Zirvenin 2’nci günü gerçekleştirilen ‘Medeniyet Coğrafyamızın Finans Alanındaki Birikimiyle Modern Finans Tecrübesi’ konulu panele Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut konuşma yaptı.

İnsanî finansın İslami finans ile eş değer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Bulut, “İnsanî finans, insanı merkeze alan ve ona hak ettiği değeri veren bir finansal sistem. İnsanî demek aslında İslâmî demek. İnsanın hak ettiği ölçüde üretimden payını aldığı ve bu çerçevede kimsenin zulme ve haksızlığa uğramadığı bir ekonomik sistemin düzeni. Bütün insanlığın çıkarını gözeten bu sistem, insanın makineden ve paradan daha kıymetli olduğunu savunuyor” dedi.

İnsanların emekleri sömürülüyor

İnsani finans sistemine Türkiye’de Katılım Bankacığı adı verildiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Bugün en önemli sömürü aracı faiz. Bu yeni yaklaşım ise, finansal yapıyı bütün insanlığın yararına olacak şekilde düşünüyor. Bu da aslında sömürünün son bulduğu bir sistem demek. Faiz sisteminde ise üreten insanların emekleri ve varlıkları emek sarf etmeyen, herhangi bir risk almayanlara aktarılıyor. Biz insanî bankacılığa Türkiye’de katılım bankacılığı diyoruz. Dünyada da bunun yansıması İslâmî finans” diye konuştu.

 

 

DHA

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