"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

En çok turşuyu Almanya'ya ihraç ettik

01 Kasım 2018, Perşembe 12:48
Türkiye, ocak-eylül döneminde 98 ülkeye ihraç ettiği turşudan 151 milyon dolar döviz kazandı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, yılın 9 ayında 98 ülkeye gerçekleştirilen turşu ihracatında ilk sırada 35 milyon dolarlık alımla Almanya yer aldı.

ABD'ye, 22,6 milyon dolarlık turşu satılırken, Hollanda'ya yapılan ihracat ise 21,7 milyon dolar oldu.

Turşu ihracatının 121 milyon dolarlık kısmı Ege Bölgesi'nden yapıldı.

Bölgeden, 40 milyon 418 bin dolarlık kornişon salatalık turşusu, 36 milyon 242 bin dolar tutarında acı biber turşusu, 27 milyon 892 bin dolarlık da tatlı biber turşusu ihracatı gerçekleştirildi.

Hedef 200 milyon dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ülke genelinde 2018 yılı sonu turşu ihracatı hedeflerinin 200 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Ege Bölgesi'ndeki ürün çeşitliliğinin bölgede meyve sebze mamulleri ihracatı yapan firmalara büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Uçak, "Türkiye, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 145 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç etmişken, bu ihracatın 433 milyon dolarlık dilimini Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerimiz yaptı. Meyve sebze mamulleri ihracatımızda yüzde 38’lik payla lider konumdayız. Turşu ihracatında ise bu oran yüzde 81 ile zirveye çıkıyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: turşu, ihracat
Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güneş'e en fazla yaklaşan nesne Parker oldu

    Dev rekabette 388. randevu yarın

    İstanbul'da fiyat artışı durmuyor

    Gazze'nin çocuklarının feryadına 'dünya' yine sessiz kaldı

    11. hafta derbi maçla başlayacak

    Doğu donmaya başladı

    Karakutuya ulaşıldı

    81 il valiliğine 'kış lastiği' yetkisi verildi

    Çare üretim ekonomisi

    Yalnızlık Bakanı Tracey Croch: “Yalnızlıkla mücadele ediyoruz”
    📷

    e-satış mağazamız yenilendi
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Çöp ithalatında rekora gidiyoruz

    Kainat kitabını 9 yıldır tefekkür eden Kepler emekliye ayrıldı

    Bu belediye tasarrufta örnek olsun

    Türkiye ayağa kalkarsa, İslam âlemi de kalkar

    'Suudi yönetiminin beni aldattığını düşünmüyorum'

    ABD ve İngiltere, Yemen için ateşkes çağrısında bulundu

    Portekizli veterinerden sokak kedilerine rengarenk yuvalar

    ABD'li senatörlerden 'Suudilerle nükleer müzakereler kesilsin' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’ya niye saldırıyorlar?
    Faruk ÇAKIR

    AİHM kararının anlamı
    Genel

    Çöp ithalatında rekora gidiyoruz
    Genel

    Kainat kitabını 9 yıldır tefekkür eden Kepler emekliye ayrıldı
    Cevher İLHAN

    Çelişkili kırılganlık
    Genel

    Çare üretim ekonomisi
    Süleyman KÖSMENE

    Nefis mü’min midir, kâfir midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    1 Kasım dönüşümleri
    Genel

    Yalnızlık Bakanı Tracey Croch: “Yalnızlıkla mücadele ediyoruz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.