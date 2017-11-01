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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

En fazla ihracat Almanya'ya

01 Kasım 2017, Çarşamba 13:53
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ekim ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 13 milyar 528 milyon dolar oldu.

İhracat, bu yılın ocak-ekim döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11  artış ile 128 milyar 659 milyon dolara ulaşırken, son 12 aylık dönemde ise ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 10,7  artarak 154  milyar 227 milyon dolar oldu.

Otomotiv endüstrisi ilk sırada

Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 2 milyar 632 milyon 111 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi. 

Bu yılın ekim ayında 2 milyar 632 milyon 111 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. 

Bunu 1 milyar 537 milyon 983 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 467 milyon 614 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri sektörleri takip etti. 

Ekim ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 47,1 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 37,4 ile diğer sanayi ürünleri sektörlerinde kaydedildi. 

En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu 

Ekim ayında da en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu. Almanya’ya, ekimde 1 milyar 429 milyon 896 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Almanya'yı Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak izledi. Rusya’ya ihracat ise 1 Ocak–31 Ekim döneminde yüzde 54 artarak, 724 milyon dolar yükseldi.

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Etiketler: ihracat, tim
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