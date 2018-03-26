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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

En fazla üniversiteli işsiz sosyal hizmetlerde

26 Mart 2018, Pazartesi 11:47
Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı yüzde 12,7'yi bulurken, işsizliğin en yüksek görüldüğü alan yüzde 26,4 ile sosyal hizmetler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017'de işsizlik oranı bir önceki yıla kıyasla değişim göstermeyerek yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerde işsizlik oranı yüzde 5,8 olurken, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerde bu oran yüzde 11,6 olarak belirlendi.

İlkokul mezunlarının işsizlik oranı yüzde 8,1, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların işsizlik oranı yüzde 12,2, genel lise mezunlarının işsizlik oranı yüzde 13,3, meslek lisesi mezunlarının işsizlik oranı yüzde 11,9 olarak tespit edildi.

Geçen yıl itibarıyla 7 milyon 350 bin yüksekokul ve üniversite mezunundan, 930 bini işsiz kaldı, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı yüzde 12,7 oldu.

İşsizlikte sosyal hizmetler, sanat ve bilişim teknolojileri ilk 3'te

Yükseköğrenim mezunların arasında işsizliğin en yüksek görüldüğü alan yüzde 26,4 ile sosyal hizmetler olarak belirlendi. Toplam 70 binlik iş gücüne rağmen 51 bin civarında mezunun istihdam edildiği bu alanda, 18 bini aşkın kişi işsiz kaldı.

İkinci sırada yüzde 20,4 ile sanat alanı yer alırken, 222 bin kişilik iş gücüne rağmen 177 bin kişinin istihdam edildiği bu dalda, işsiz kalanların sayısı 45 bini buldu. Bunu yüzde 19,9 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 19,1 ile gazetecilik ve enformasyon, yüzde 18 ile iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri izledi.

İşsizlik oranları üniversitelerde genel işsizlik ortalamasının üzerinde kalan diğer alanlar ise şöyle:

"Diller yüzde 16,4, biyoloji, çevre ve ilgili birimler yüzde 16, fiziki bilimler yüzde 15,7, sosyal bilimler ve davranış bilimleri yüzde 15,2, kişisel hizmetler yüzde 14,3, imalat ve işleme yüzde 14,2, matematik ve istatistik yüzde 14, mimarlık ve inşaat yüzde 13,5, iş ve yönetim yüzde 13,2,"

En düşük oranlar güvenlik hizmetlerinde

Öte yandan işsizlik oranı en düşük alan, yüzde 5 ile güvenlik hizmetleri oldu. 129 binlik iş gücünün sağlandığı alanda sadece 7 bin kişi işsiz kaldı.

Mühendislik yüzde 9, sağlık yüzde 9,6 ve eğitim yüzde 9,7 ile işsizlik oranının düşük olduğu diğer alanlar olarak belirlendi.

AA

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