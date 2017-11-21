En iyi dolar/TL tahmincisinden yeni tahmin

Dolar/TL kuruyla ilgili en iyi tahmini yapan Mizuho Bank, yıl sonunda dolar/TL'de 4,20 seviyesinin çoktan hedefler içinde yer aldığını belirtti.

Dolar/TL'de en iyi tahminci, kurun daha da yükseleceğini öngörüyor. Bloomberg'in sıralamasına göre, yılın üçüncü çeyreği itibariyle dolar/TL konusunda en iyi tahmini yapan kurum olan Mizuho Bank Genel Müdür Yardımcısı Shigehisa Shiroki, yıl sonunda dolar/TL'de 4,20 seviyesinin çoktan hedefler içinde yer aldığını belirtti.

Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde 3,9781 ile tarihi seviyeye yükselirken, Türk Lirası benzerlerinden de negatif ayrışma sergilemişti.

Türk Lirası'ndaki son gelişmeleri BusinessHT'ye değerlendiren Shiroki, Türk Lirası'ndaki değer kaybının sürmesinin olası olduğunu, bu durumun da politik konularla bağlantılı olmadığına dikkat çekti. Yüksek getiri sağlamanın zorlaştığı ortamda Japon yerli tasarruf sahiplerinin ve diğerlerinin yüksek getiri arayışıyla Türk tahvillerine yöneldiğine dikkat çeken Shiroki, bunların birçoğunun Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla mücadele ettiğini dile getirdi. Sadece Japon yatırımcıların değil, diğer getiri arayan yatırımcıların da aynı pozisyonu tutması gerektiğini söyleyen Shiroki, kurda daha fazla yükselişin olası olduğunu belirtti.

Dolar/TL kuru için yıl sonuna kadar 4 seviyesinin kolayca aşılabileceğini öngören analist 4,20 seviyesinin de çoktan hedefler içinde olduğunu söyledi.