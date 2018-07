En pahalı gıdayı biz yiyoruz

2018 Tarım Raporunu açıklayan OECD, dünya ile Türkiye’deki gıda fiyatları arasındaki makasın her geçen yıl biraz daha açıldığını ortaya koydu.

2018 Tarım Raporunu açıklayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ile Türkiye’deki gıda fiyatları arasındaki makasın her geçen yıl biraz daha açıldığını ortaya koydu. Sputnik’te yer alan habere göre, 2013- 2015 arasında Türkiye’deki yurtiçi fiyatlar dünya fiyatlarının ortalama yüzde 20 üzerinde iken, 2015-2017 arasında dünya fiyatlarının ortalama yüzde 28 üzerine çıktı. Raporda bunun temel sebebinin ‘ticaret bozucu’ olarak nitelendirilen doğrudan tarım destekleri olduğu belirtiliyor. Türkiye’de çiftçiye verilen destekler yüzde 25 ile OECD’nin üzerinde. Kanada ve Meksika gibi ülkeler üretici desteklerini 2016’da 4 milyar ABD Doları ile sınırlarken, Türkiye’deki 2016 desteği 17 milyar dolar oldu.

Mutfaktaki yangın sürecek

Diğer yandan Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş Gıda grubundan geldiğini belirtirken, üretimdeki plansızlıklar sebebiyle Türkiye’de her yıl farklı Gıda ve tarım ürünleri zam şampiyonu olmaya devam ediyor. Önceki gün açıklanan enflasyon verileriyle de yıllık fiyat artışları kuru soğanda yüzde 185, patateste yüzde 109 ve havuçta ise yüzde 110’u aştı. Ancak fiyat artışları bu ürünlerle sınırlı değil. Sivri biber ve çarlistonda yüzde 50’nin üzerinde fiyat artışları yaşanırken; beyaz etteki artış yüzde 9’u aştı. Yumurtadaki yıllık artış ise yüzde 36’yı buldu. Öte yandan OECD’nin Dünya Gıda Örgütü (FAO) ile birlikte hazırladığı bir başka rapor “Tarımsal Görünüm, 2018-2027” raporuna göre, önümüzdeki on yılda ana tarım ürünlerinde fiyatların düşmesi bekleniyor. Tarımsal ürünlere ve gıdaya yönelik küresel talepteki zayıflamaya dikkat çekilen raporda, küresel tarım ve balık üretiminin gelecek on yıl içinde yüzde 20 artış göstereceği ifade edildi.

