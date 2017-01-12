En uzun mesai yapan ülke Türkiye

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerine göre Türkiye, 50 saatin üzerinde çalışanların yüzde 43,3 ile en yüksek oranda bulunduğu ülke. Rusya'da ise 50 saatin üzerinde çalışanların çalışan nüfusuna oranı yalnızca yüzde 0,2.

Business HT’nin aktardığı rapora göre Türkiye’de çalışan nüfusun yüzde 43’ü haftada 50 saatin üzerinde çalışıyor. “İş-yaşam” dengesinde Türkiye’den sonra en kötü performans gösteren ülkeler ise çalışan nüfusun yüzde 28,8’i ile Meksika, yüzde 27,1’i ile Güney Kore. Yıllık olarak bakıldığında OECD, ortalama çalışma süresinin 1765 saat olarak belirlenmesine rağmen Türkiye’de toplam çalışma süresi 1855 saat. Türkiye’de haftalık yasal çalışma süresi 45 saat ancak her çalışan ortalama 4 saat fazla çalışıyor. İşveren, çalışma süresini haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde bölebiliyor. Sürelerin eşit olması gerekmiyor. Yani işveren, işçiden onay aldıysa pazartesi günü dokuz saat, salı günü yedi saat, çarşamba günü 10 saat işçiyi çalıştırabilir. Buradaki tek sınır, günlük çalışma süresinin 11 saati geçmemesi. Yemek ve çay molaları ise çalışma süresinden sayılmıyor.

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