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Endişelendiren rapor: Devletin taşıt harcaması 2'ye, uçak harcaması 4'e katlandı

26 Ekim 2017, Perşembe 19:35
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun hesabına göre, 2016’da resmi taşıt alımına yapılan harcama iki katına, hava aracı alımlarına yapılan harcama dört katına, resmi davetlere yapılan harcama üç katına çıktı. Bu üç kalemde yapılan harcama yaklaşık 1 milyon asgari ücretlinin maaşına denk.

Devlete ait araçlara 2016’da 2 milyar 23 milyon lira harcandı. 

ANKA’nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Maliye Bakanlığı’nın verilerinden karşılaştırmalı bir derleme yaparak ‘Devlette İsraf’ adlı bir rapor açıkladı.

– 2016’da resmi taşıt harcamalarının maliyeti 2015’e göre yüzde 82 artarak  2 milyar 23 milyon TL’ye (yaklaşık 2 katına) çıktı.

– 2016’da hava taşıtlarına yapılan harcama 2015’e göre yüzde 296 artışla 860 milyon liraya (yaklaşık dört katına) çıktı.

– Resmi törenler, yemekler ve davetler gibi etkinliklere harcanan temsil giderleri 2016’da 2015’e göre yüzde 216 artışla 364 milyon liraya (yaklaşık üç katına) çıktı.

– Aykut Erdoğdu’nun hesabına göre sadece bu üç kalemde yapılan harcama toplamda 995 bin 169 kişinin (yaklaşık 1 milyon) asgari ücretlinin maaşına denk.

Örtülü ödenek harcaması 12 yılda 15 katına çıktı

– Bunlara zek olarak 2012 yılında 94 milyon lira olan taşıt kiralama giderleri ,2016 sonunda yüzde 392 artışla 462 milyon lira (2012’nin yaklaşık 5 katı) oldu.

– AKP’nin iktidar olmadan önceki 12 yılda örtülü ödenekten toplam 442 milyon lira harcanmıştı. AKP iktidarının son 12 yılında ise örtülü ödenekten kendisinden önceki dönemin yaklaşık 15 katına tekabül eden 7 milyar lira harcandı.

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Etiketler: devlet, israf, kamu
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  • HÜSEYİN İLHAN

    26.10.2017 19:57:55

    Dinimizde İSRAF HARAM amma dindar geçinen siyasi iktidarın tek geçim yolu bu HARAM OLAN İSRAFLAR.YOLSUZLUKLARI,ARSIZLIKLARI,HAKSIZLIKLARI elbette ARŞ-U ALADAN KARŞILIĞINI BULACAKTIR.

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