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20 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Enerji ve madende teşvik belgesi sayısı arttı

20 Kasım 2017, Pazartesi 12:32
Enerji ve madencilik sektörlerinde ocak-eylül döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artarak 2 bin 61'e yükseldi. Belge alan yerli sermayeli yatırımların toplam tutarı 20 milyar 107 milyon lira olarak hesaplandı.

Ocak-eylül döneminde tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin 5 bin 609'u yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Bu dönemde, bin 922'si enerji ve 139'u madencilik olmak üzere toplam 2 bin 61 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Enerji ve madencilik sektörlerinde gerçekleşecek yatırımlar için geçen yıl ocak-eylül döneminde bin 420 teşvik belgesi düzenlenmişti.

Böylece, enerji ve madencilik sektörlerindeki yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi sayısı yılın dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı. Söz konusu projelerin sabit yatırım tutarı ise 23 milyar 315 milyon lira olarak hesaplandı.

Enerji ve madencilikte bin 914 yeni yatırım

Ocak-eylül döneminde enerji ve madencilik yatırımları için düzenlenen teşvik belgelerinin bin 914'ü tamamen yeni yatırımlara verildi.

Bu dönemde teşvik belgelerinin 2 bin 31'i yerli, 30'u ise yabancı sermayeli yatırımlar için düzenlendi. Belge alan yerli sermayeli yatırımların toplam tutarı 20 milyar 107 milyon lira, yabancı sermayeli yatırımların toplam tutarı ise 3 milyar 208 milyon lira olarak hesaplandı.

Enerji ve madencilik yatırımlarında sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 3 milyar 850 milyon lira ile Hema Elektrik Üretim AŞ'ye ait bin 339 megavat kapasiteli termik-yerli kömür elektrik üretim tesisi oldu.

Sabit yatırım tutarı en yüksek ikinci proje, 1 milyar 998 milyon lira ile Kalehan Genç Enerji Üretim AŞ'nin 510 megavatlık hidroelektrik enerji santrali yatırımı olurken, bunu 1 milyar 40 milyon lirayla Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin bin 152,8 megavatlık yerli kömür santrali projesi izledi.

Yılın dokuz aylık döneminde teşvik verilen tüm projelerin hayata geçirilmesiyle enerji ve madencilik sektöründe 7 bin 452 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

AA

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