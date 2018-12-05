Enflasyon düşmedi, ötelendi

Enflasyon oranları 2017 yılından bu yana ilk kez düştü.

Alım gücü düşüyor, işsizlik artıyor

Yüzde 1.44 oranında düşüş nedenleri hakkında farklı teoriler dile getirildi. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hayri Kozanoğlu, Seyr-i Sabah programında özellikle otomotivdeki düşüşlere aşağı çekilen enflasyonun dinamiklerini ve farklı faktörleri değerlendirdi. Kozanoğlu, aslında enflasyonun gerçek oranda düşmediğini, hülle sistemiyle gelecek aylara ötelendiğini dile getirdi. Kozanoğlu, “Aslında hülle söz konusu. Kasım ve Aralık aylarına özel vergiler düşürüldü. Suni bir şekilde büyümenin daha hızlı olduğu bir sonuç ortaya çıkacak. Yurttaşlarımız 2019 alımlarını 2018’e çekecekler. KDV ve ÖTV’den vazgeçince enflasyon daha düşük çıkacak. Ücret artışları da gerek kamu çalışanları gerek emekliler için özel sektör için bir baz oluşturacak. Bu hep böyle devam etmeyecek. Tabloyu daha pembe gösterecek. Yurttaşların ücretlerindeki erozyonu telafi edecek zamlarda daralma olacak” ifadelerini kullandı.