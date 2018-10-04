Enflasyon fena patladı

TÜİK’İN AÇIKLADIĞI AYLIK VE YILLIK ENFLASYON RAKAMLARI ÜRKÜTTÜ. EKONOMİSTLER “DAHA DA YÜKSELİR” DERKEN, BAKAN ALBAYRAK SORUMLULUĞU “FIRSATÇILAR”A YÜKLEDİ.

Son 15 yılın en kötü rakamları...

Sebep, olguları hafife almak

Uğur Gürses: “Yüzde 40’a vuran ara malı fiyat artışını üreticinin üstlenmeyeceği açık. Devamı gelir. Sebep ekonomi politikasındaki atalet ve olguları hafife almak, dış mihrak arayışıyla vakit kaybetmek. Zabıtayla fiyat kontrolü sivrisinek kovalamaktan başka birşey değil.”

Dehşet rakamlar bunlar

Yalçın Karatepe: “Üretici aşırı zam yapıyor diyenler yanılıyor. Üreticiler karşılaştıkları yüksek maliyetleri fiyatlara yansıtamıyorlar bile. Daha yüksek enflasyon biz vatandaşları bekliyor.” Mustafa Sönmez: “Dehşet rakamlar bunlar.”

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ENFLASYON FENA PATLADI

Eylül enflasyonunun aylık bazda yüzde 6.30 oranında artış göstermesiyle yıllık enflasyon yüzde 17.90’dan yüzde 24.52 yükseldi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen artış ise son 15 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında yüzde 3.46 artması beklenen enflasyon yüzde 6.30 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 24.52’ye ulaşarak 15 yılın zirvesini gördü. Yıllık bazda en büyük fiyat artışları ulaştırma ve ev eşyası harcama gruplarında gözlendi. Enflasyon verileri sonrası döviz kurları yukarı yönlü dalgalanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6.30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3.46 artacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 17.90’dan yüzde 24.52’ye yükseldi. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 10.88 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 46.15 oldu. Enflasyon verisi sonrası dolar/TL 6.00’dan 6.07’ye, euro/TL 6.96’dan 7.03’e çıktı. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6.30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19.37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.75 artış gerçekleşti.

Ekonomistler, beklentileri aşan enflasyonu yorumladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu rakam, 15 yılın zirvesi. Ekonomistler de beklentileri aşan enflasyon verilerini sosyal medya hesaplarından yorumladı. T’24’ün derlediği konomistlerin yorumları şöyle:

Dış mihrak aramayla zaman kaybedildi

Uğur Gürses: “Yüzde 40’lara vuran ara malı fiyat artışlarını üreticinin üstlenmeyeceği açıktı… Devamı gelecektir. ‘Gerçekçi’ YEP tahminlerinde Ağustos’tan yıl sonuna kadar olan ilave enflasyonun 7.5 puan olması öngörülüyordu; 6.3’lük Eylül artışından sonra üç aya 1.2 puan kaldı. Fiyatlama davranışını bozan; ekonomi politikasındaki atalet ve olguları hafife alma, dış mihrak aramayla zaman kaybetmedir. Para politikası işini yapmalı bataklıkla uğraşmalıdır; zabıtalarla fiyat kontrolü sivrisinek kovalamaktan başka bir şey değildir.”

‘Aşırı zam yapıyorlar’ diyenler yanılıyor

Yalçın Karatepe: “Yeni Ekonomi programının yıl sonu enflasyon tahmini, üzerinden sadece iki hafta geçmesine rağmen, revize edilmek zorunda: İlk 9 aylık enflasyon % 19,37, son 12 aylık enflasyon % 24,52, Üretici enflasyonu yıllık %46,15. “Aşırı zam yapıyorlar” diyenler yanılıyor. Üreticiler karşılaştıkları yüksek maliyetleri fiyatlara yansıtamıyorlar bile. Daha yüksek enflasyon biz vatandaşları bekliyor.”

Yüzleşecekler mi? Zabıtayı mı çağıracaklar?

Mustafa Sönmez: “Dehşet rakamlar bunlar. Bu aynayla yüzleşmeyi bilecekler mi, yoksa zabıtayı mı çağıracaklar, göreceğiz. Sanayici (üretici) fiyatlarında enerjide yüzde 25 artışlar başı çekmiş. Ekim’de de aynı şeyin olacağını ve ÜFE’nin yüzde 50’nin üstüne tırmanacağını söylemek mümkün. Ağustosta son fiyatlar ayın 10’una aitti ,20‘si bayrama geldiği için alınamamış, % 2.3 gibi eksik enflasyon açıklanmıştı. Eylül ün 6,3 çıkması biraz bundan. Ama 46,2 ÜFE korkunç ve yıllık TÜFE’yi aylarca yüzde 25’lerde tutar.”

Tahminler hatalı yapılıyor

Gizem Öztok Altınsaç: “Beklentilerin bu denli şaşmasının sebebi, kur geçişkenliğinin doğru hesaplanmaması. Geriye dönük fiyatlama, atalet faktörlerinin yıllarca düşük enflasyon ile unutulmuş olması… Nasıl ki enflasyon tahminleri sapıyorsa, benzer şekilde büyüme (daralma) tahminleri de şu anda hatalı yapılıyor, maalesef. Ekonomideki yapısal kaymayı halen rakamsal bazda anlayabilmiş değiliz.”

Toplu iflâslar ve işsizlik kapıda

Ümit Akçay: “Üretici fiyatlarındaki artış, TÜFE’nin artmaya devam edeceğini gösteriyor. Ek olarak, talebin daraldığı ortamda üreticiler bu fiyat artışını tüketiciye yansıtmakta zorlanacaklar. Bu, toplu iflâsların ve dolayısıyla da kitlesel işsizliğin kapıda olması anlamına gelir.”

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Albayrak da stokçuları suçladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan enflasyon verileriyle ilgili olarak “Beklediğimiz oranların daha üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık” dedi. Albayrak, yüksek enflasyon rakamlarının gerekçesinin fırsatçılık ve stokçuluk olduğu görüşünü dile getirdi. Berat Albayrak, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını cevapladı. Eylül ayında yüzde 3.46 artması beklenen enflasyonun yüzde 6.30 oranında gerçekleşmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Albayrak, “Piyasadaki fiyatlama ölçüsünde fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyatlama davranışının algı değil, gerçek olduğunu ortaya koydu” ifadesini kullandı. Albayrak, “En kötüyü geride bıraktık” görüşünü dile getirdiği açıklamasına “Trend Ekim ayıyla birlikte kırılacak. Haftaya enflasyonla mücadele çerçevesini açıklayacağız” diye konuştu.