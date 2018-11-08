‘Enflasyon için yıl sonu beklenmesin’

Memur Sendikaları Konfederasyonu Memur-Sen tarafından ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada, “Enflasyon farkı için yıl sonu beklenmesin, adil sonuç için enflasyon tazminatı da ödensin” taleplerinde bulunuldu.

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Enflasyonda son 15 yılın rekoru

“2018 Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında deklare ettiğimiz ‘Enflasyon farkı için yıl sonu beklenmemeli’ çağrımız doğrultusunda işlem yapılmasının ne kadar elzem olduğu, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır.” denilen açıklamada, “Yeni Ekonomik Program ile 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi birlikte değerlendirildiğinde, tek haneli enflasyon hedefinin gerçekleşme ihtimalinin 2020 olarak belirlendiği gerçeğine rağmen 2019 bütçesinde maaş ve ücretlilerin yararlanacağı bir çok mali ve sosyal hakta ya hiç artış yapılmadığı ya da 2018 ve 2019 yılları enflasyon verileri toplamının oldukça altında bir artışla yetinildiği de görülmektedir. Kamu görevlileri dahil olmak üzere ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi sorumluluğunun/vaadinin, sadece maaşları değil göreve/kadroya bağlı olarak yararlanılan diğer mali ve sosyal hakları da kapsadığı kabul edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.