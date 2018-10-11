Enflasyon nasıl düşer?

Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla birlikte raflardaki ürünlerin fiyatının yükselmeye başlamasının ardından bakanlıklar ve mahalli yönetimler çeşitli denetimler başlattı.

Uzmanlar uyarıyor: Bu tedbirlerle enflasyon düşmez

Ekonomide yeni tehlike

Peki serbest piyasada fiyat artışlarına dair bu incelemelerin yasal temeli nedir? Fiyat ve stok denetimleri enflasyonla mücadelede ne kadar etkili olabilir? Uzmanlara soruldu. BBC’ye konuşan ekonomist Uğur Gürses, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 50 üründe iki aylık yüzde 10 indirim açıklamasının insanların geçimini rahatlayacağını düşünmüyor. “Bunun tamamen sembolik nitelikte olduğunu düşünüyorum” diyen Gürses, indirime giren ürünlerin stokları bittiğinde, yeni ürünlerin üretim maliyetlerindeki artış sebebiyle fiyatların da artmak zorunda kalabileceğine işaret ediyor. “Bu serbest piyasa koşullarında doğru olmayan, tamamen popülist bir davranış” diyen Gürses, iktidarın bu adımla topluma “biz enflasyonla mücadele ediyoruz” mesajı vermek istediğini, fakat ekonomiden biraz anlayan kişilerin de Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren esnafın da bunu bildiğini söylüyor; “900 milyar dolarlık bir ekonomide bu tür bir mücadele yoluyla enflasyonu engelleyemezsiniz. Asıl Merkez Bankası işini yapar, bağımsızlığına kamuoyunu ikna edersiniz ve maliye politikasıyla harcamaları azaltırsınız, o zaman enflasyon düşer.”