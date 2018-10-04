Enflasyon sert bozuldu

Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı.

Raporda, “Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminde oldukça sert bir bozulma gözlenmiştir” denildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temel mal, gıda ve enerji gruplarının eylül enflasyonunda belirleyici rol oynadığını, kur geçişkenliğinin görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışlara sebep olduğunu vurguladı. Eylül ayında tüketici fiyatlarının yüzde 6,30 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 6,62 puan yükselerek yüzde 24,52 olduğunu hatırlatan TCMB, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayıldığını, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisinin temel mal, gıda ve enerji grupları olduğunu belirtti. Yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedildiğini kaydeden TCMB, ‘Özellikle temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış sergilemiştir. Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir.’ ifadelerine yer verdi.

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