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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Enflasyon son 8.5 yılın zirvesinde

03 Nisan 2017, Pazartesi 10:05
Mart ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE yüzde 1.02, ÜFE yüzde 1.04 oranında arttı.

Enflasyon martta TÜFE'de yüzde 1,02 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 11,29'a yükseldi.

Enflasyonda yükseliş mart ayında da devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, mart ayında TÜFE yüzde 1,02 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Beklenti yüzde 0,6 artış yönündeydi.

Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 11,29'a yükseldi. Şubatta yıllık TÜFE yüzde 10,13 düzeyindeydi.

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,53 ile mandalinada, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,9 ile yeşil soğanda görüldü.

Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,02, üretici fiyatları ise yüzde 1,04 oranında arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 11,29 olurken, ÜFE'de ise yüzde 16,09 oldu.

TÜFE en son Nisan 2012'de yüzde 11,14 ile çift haneyi görmüş, Ocak ayında ise yüzde 9,22 seviyesinde gerçekleşmişti.

ŞUBATTA ÇİFT HANEYE ÇIKMIŞTI

TÜFE, şubat ayında ise bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı. TÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,13 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 5 yılın en yüksek enflasyon verisi olarak kayıtlara geçmişti.

 Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,53 ile mandalinada oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mandalinadaki fiyat artışını, yüzde 26,05 ile sivri biber, yüzde 20,61 ile yeşil fasulye izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,45 ile nar, yüzde 18,25 ile portakal, yüzde 14,47 ile muz, yüzde 9,64 ile elma, yüzde 8,95 ile çarliston biber, yüzde 8,61 ile kadın gömleği, yüzde 8,58 ile limon, yüzde 8,11 ile bir hafta veya daha uzun süreli yurt dışı turlar dikkati çekti.

En çok yeşil soğan ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,9 ile yeşil soğanda gerçekleşti. Bunu yüzde 24,33 ile kabak, yüzde 18,78 ile karnabahar, yüzde 15,55 ile ıspanak, yüzde 12,43 ile marul, yüzde 6,4 ile kuru soğan, yüzde 5,74 ile domates, yüzde 5,32 ile çocuk botu, yüzde 5,15 ile kadın botu izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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  • timur

    03.04.2017 12:25:10

    enflasyon sepeti malları devamlı değiştirildi. benim teklifim 2000 yılındaki enflasyon sepetindeki mallarla enflasyon hesap edilsin eğer 2000 yılından sonraki rekor enflasyon rakamlarını görmemiz mümkün. her şeyle oynadılar. paketteki sabun-şampuan-deterjanlar-yağlar aklınıza gelenlere bakın.gramlar eksilmiş. yeni trend böyle kandırma..ya emeklinin hali emekli işçinin hali.hükümetimiz mutlaka çözüm bulacaktır acilende bulmalıdır.

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