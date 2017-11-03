TÜFE’de 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,37 artış gerçekleşti. Ekim ayındaki yıllık enflasyon son 9 yılın rekorunu kırdı. Enflasyon verisinin ardından dolar 3.83'ü aştı.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %2,96, ulaştırmada %2,61, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,97 ve konutta %0,94 artış gerçekleşti.

EĞLENCE VE KÜLTÜRDE FİYATLAR DÜŞTÜ

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,01 ile haberleşme oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ 16.79 İLE ULAŞTIRMADA OLDU

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %12,74, çeşitli mal ve hizmetler %12,63, sağlık %12,21 ve ev eşyası %11,65 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ BALIKESİR VE ÇANAKKALE’DE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %10,68 ile TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,32 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %11,99 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.

Ekim 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 298 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.