Enflasyon sun’i olarak düşürülmek isteniyor

Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu,“Talepteki yavaşlama frenlenmek ve enflasyon suni olarak düşürülmek isteniyor” dedi.

Türkiye İhracat Meclisi’nin Adana’da düzenlediği toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştık. Yeni ekonomi programımız kapsamında ihracatımızın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını görüyoruz” dedi. Öte yandan Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi ve Birgün gazetesi yazarı Profesör Hayri Kozanoğlu, ÖTV ve KDV indirimlerinin Yeni Ekonomik Program’daki hedeflerle çeliştiğini söyledi. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Prof. Kozanoğlu, “Bir başka çelişki daha var. Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda da sıkı maliye politikasının sürdürüleceği varsayımıyla tahminlerin yapıldığı belirtiliyordu ki bu da başka bir çelişki. ÖTV ve KDV indirildiğinde 2018 enflasyonunu aşağı çekerseniz. Talebin düşmesi dolayısıyla ekonomide bir yavaşlama var. Otomobil, mobilya ve beyaz eşyada indirimlerle talepteki yavaşlamayı frenlemenin düşünüldüğü anlaşılıyor. Bu şekilde yıl sonu enflasyonu sun’î bir şekilde aşağı çekilirse memur, işçi ve emekli ücretlerindeki artışı sınırlı tutulması da planlanıyor olabilir” dedi.

“2019 feda edilerek 2018 rakamlarında rötuş yapılıyor”

Kozanoğlu, bu durumun 2019 için başka riskleri beraberinde getirdiğini belirterek, “2018’de suni olarak enflasyonu düşük tutacaksınız ama 2019’da ÖTV ve KDV indirimleri kaldırılır kaldırılmaz fiyatlar otomatikman yükselecek. Bunu şöyle ifade edebiliriz. 2019 feda edilerek 2018 için bir rötuş yapılıyor. Bir de unutmamak gerek, Hazine ve Maliye Bakanı uluslar arası piyasalara güven vermeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı bazı açıklamalardan sonra ‘daha sorumluluk sahibi otorite’ görünümüyle değerlendirme yapıyordu” diye konuşan Kozanoğlu, bu tür indirimlerin Yeni Ekonomik Program’daki ilkelerden çark edildiği anlamına geldiğini söyledi.’’ diye konuştu.