Enflasyon yoksulu vuruyor

BİSAM, TÜİK tarafından yüzde 9.22 olarak açıklanan aylık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış, yevmiyeli olarak çalışanlar için yüzde 9.67, düzenli ücretlilerde yüzde 9.60 olarak gerçekleştiğini ileri sürdü.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM, Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Ocak 2017 Dönem Raporu’nu açıkladı. BİSAM, TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçlarını kullanarak farklı gelir grupları için enflasyon hesaplaması yapıyor. Bu hesaplamaya göre enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için farklı sonuçlar oluşturuyor.

Buna göre; Ocak 2003-Ocak 2017 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 216 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 243, çalışmayanlar için yüzde 251, emeklilerde yüzde 249, nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesimi için yüzde 256 oldu. En zengin yüzde 20’lik dilim için ise enflasyon yüzde 236 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon yoksulu daha fazla vurdu. BİSAM tarafından Ocak 2003-Ocak 2017 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı.

Gizli yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı grupların enflasyonlarının arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyuyor. Rapora göre enflasyondan en az etkilenenler yüzde 8.93 ile temel gelir kaynağı gayrimenkul kira geliri ve menkul kıymet faiz geliri olanlar. Resmi olarak yüzde 2.46 olan ocak ayı enflasyonu ise en çok yüzde 2.97’lik artış ile nitelikli tarım ve ormancılık çalışanlarını vurdu. En yoksul yüzde 20 için aylık enflasyon yüzde 2.78 oldu.

Enflasyon kirada, ette, ilaçta, yumurtada iki haneli

BİSAM raporuna göre yıllık enflasyon kirada yüzde 10.1, tüp gazda yüzde 15.1, ilaçta yüzde 13.8, benzinde yüzde 25, vapur ücretinde yüzde 29.7, metro ücretinde yüzde 16, koyun etinde yüzde 10.51, tavuk etinde yüzde 13.31 ve yumurtada yüzde 17.7 oldu. Sağlıkta toplam yıllık enflasyon yüzde 12’yi buldu. Enflasyonun 14 yıllık AKP hükümetleri dönemindeki bilançosu, alım gücünde ekmek ve tahıllar için yüzde 10.1, et için yüzde 19.3, balık için yüzde 12, sebze için yüzde 36’lık kayıp olarak yaşandı. Dar gelirliler için yüzde 27.5 alım gücü kaybıyla kira da alım gücü kaybı yaşadığı alanlardan biri oldu. BİSAM raporuna göre şebeke suyu yüzde 9 ile gaz yüzde 3 ile alım gücü kaybı yaşanan alanlardan oldu.

Buna karşın dar gelirlinin elektrik (yüzde 19), elektrikli ev aletleri (yüzde 50-90), telefon (yüzde 756), motorlu araçlar (yüzde 40) gibi özellikle teknolojik gelişmeye koşut fiyatı düşen ve çoğunlukla ithalata bağımlı ürünlerde alım gücü artışı sağlandı. Giysiler de (yüzde 73) alım gücü yaşanan ürünler arasında yer aldı. Kitap ise yüzde 31 ile alım gücü kaybının yaşandığı alanlar arasında yer aldı. Alkollü içkilerde alım gücü kaybı ise birada yüzde 50, şarapta yüzde 13 oldu. Tütünde kayıp yüzde 52 olarak yaşandı.