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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Enflasyon yüzde 20’lere çıkabilir

13 Eylül 2018, Perşembe 20:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ESKİ Başkanı Durmuş Yılmaz, “Üreticiler maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmak zorunda kalacaklar. Enflasyon yüzde 20’lerin üzerine de çıkabilir” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eski Başkanı Durmuş Yılmaz,  “Kurdaki hareketlilik piyasayı olumsuz etkiledi ve fiyat belirsizliği ortaya çıkardı. Hem üretici hem de tüketici davranışı bozulmuş vaziyette” dedi. Sptunik’te yer alan habere göre, ekonomide yaşananların reel sektörü etkilemesi durumunda bankacılık sisteminin de bundan etkileneceğini dile getiren Yılmaz, Türk ekonomisinin kısır döngü içine girebileceğine işaret etti. Yılmaz, “Dolar her ne kadar 7.25 TL’lerden 6,5 TL’lere gelmiş olsa da reel sektör üzerinde ve ekonomik fiyatlama davranışlarında çok büyük tahribat yapmış durumda. Fiyat oluşumunda bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Kurdaki hareketlilik piyasayı olumsuz etkiledi ve fiyat belirsizliği ortaya çıkardı. Hem üretici hem de tüketici davranışı bozulmuş vaziyette. Bu şekilde devam etmesi reel sektörü de etkileyecektir. Reel sektörde taksitlerini ödeyemez duruma gelirse yaşanan sıkıntılar bankacılık sistemine sirayet edebilir. Ekonomi kısır döngü içine girebilir.” ifadelerini kullandı.

‘Büyüme hız kesecek’

Açıklanan büyüme rakamlarının temelinde iç talep olduğunu, bunun da sebebinin 24 Haziran seçimleri öncesi yapılan kamu harcamaları olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “İç talep tabanlı büyümeye devam ediyoruz. Fakat büyümenin hızı kesiliyor. Tarımda bir daralma var. İnşaat sektörü beklenenin altında. İmalat sanayinde bir artış var. 1’inci çeyreğe göre öne çıkan ise ihracatın büyümeye katkısı pozitif. Bütün bu büyümenin temelinde iç talep artışı var. İç talebin arkasında ise 24 Haziran seçimleri öncesi ekonomiye enjekte edilen kamusal harcamalar yatıyor. Bu harcamalar büyümeye yansımış durumda. Bundan sonra iç talepteki bu büyüme sağlanabilir mi? Zor görünüyor. Tahminim o ki 3’üncü çeyrekte ekonomik büyüme daha da yavaşlayacak. Belki negatife doğru yaklaşabilir.” diye konuştu.

Daha zirveyi görmedik

Enflasyon rakamlarında daha zirvenin görülmediğini aktaran Yılmaz, enflasyon rakamlarının yüzde 20’lerin üzerine çıkabileceğinin altını çizdi. Yılmaz, “Enflasyonda daha zirveyi görmedik. Ağustos ayı itibariyle yurt içi ÜFE yüzde 32.13 çıktı. İmalat sanayinde yaşanan fiyat artışları yüzde 40’ın üzerinde. Üreticiler maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmak zorunda kalacaklar. Enflasyon yüzde 20’lerin üzerine de çıkabilir. Piyasalar Merkez Bankası’ndan (MB) faiz arttırımı bekliyor. Beklentiler beş yüz baz puan veya bin baz puan şeklinde. MB, ‘ekonomik büyüme zaten yavaşlıyor dolayısıyla benim faiz artırmama gerek yok’ diye düşünür ve çok az bir faiz artışı yaparsa bu geri teper.” dedi.

 

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, ekonomi, enflasyon
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