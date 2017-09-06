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6 EYLÜL 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Enflasyonda çift haneye devam

06 Eylül 2017, Çarşamba 00:46
TÜFE, Ağustos’ta yüzde 0.15 beklentilere karşın yüzde 0.52 arttı ve Temmuz’da 9.79 olan yıllık enflasyon yüzde 10.68 ile yeniden çift haneye yükseldi.

Tüketici fiyatları Ağustos ayında, yüzde 0.15 beklentilere karşın yüzde 0.52 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.68 ile yeniden çift haneye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış da yüzde 6.60 düzeyine yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 9.66’ya çıktı. TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yüzde 0.85’i bulurken, sekiz aylık artış yüzde 9.52’ye çıktı. Böylece, üretici fiyatlarındaki yıllık enflasyon yüzde 16.34’e, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.05’e yükseldi.

‘Sadece gıdayla enflasyon düşmez’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında olduğu gibi, Ağustos ayında da gıda ve alkolsüz içeceklerin payının ulaştırmanın altında kaldığına dikkat çekti ve “Sadece gıdaya odaklanmak enflasyonu düşürmez” uyarısı yaptı. Bayraktar yaptığı açıklamada, “Ağustos ayında yüzde 10.68’e çıkan enflasyonda gıdanın etkisi 2.61 puan iken, ulaştırmanın payı 2.83’ü puanı buldu” dedi. Ağustos ayında yüzde 3.09 gerileyen giyim ve ayakkabı ile yüzde 0.22 düşen gıda ve alkolsüz içecekler dışında bütün harcama gruplarında fiyatların bir önceki aya göre arttığına işaret eden Bayraktar, Haziran ayında tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 10.90 iken, bu rakamın Temmuz ayında yüzde 9.79’e indiğini, Ağustos ayında yeniden yüzde 10.68’e çıktığına dikkat çekti.

Zam şampiyonu yumurta

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yumurtadaki fiyat artışını yüzde 12,84 ile kayısı izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler sırasıyla yüzde 12,16 ile yeşil soğan, yüzde 11,81 ile spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 10,51 ile özel üniversite ücreti, yüzde 8,83 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,55 ile limon, yüzde 6,48 ile yemek odası takımı ve yüzde 6,06 ile tüp gaz oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,81 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19,72 ile armut, yüzde 12,42 ile erik, yüzde 12,06 ile domates, yüzde 10,31 ile elma izledi.

 

Etiketler: enflasyon
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