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14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Enflasyonda düşüş bekleniyor

14 Aralık 2017, Perşembe 09:08
Başbakan Yardımcısı Şimşek, aralıktan itibaren yılın ilk çeyreği boyunca enflasyonda düşüş trendi beklediklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Meclis Genel Kurulu'nda enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alınan tedbirlerin ardından yılın ilk çeyreğinde enflasyonun düşüş trendine gireceğini söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon bu sene gerçekten özellikle liranın değer kaybı petrol fiyatlarındaki artış ve önemli ölçüde de gıda fiyatlarındaki katılıktan dolayı çift haneye çıkmıştır. Enflasyon sorununu biz önemsiyoruz. Enflasyonla mücadele, enflasyonu tekrar tek haneye indirmek için hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Önümüzdeki dönemde inanıyoruz ki; lirada göreceli bir istikrar, gıda komitesinin çabaları, Merkez Bankamızın çabaları sayesinde enflasyon tekrar düşüş trendine girecektir ve bu düşüş trendinin aralıktan başlayıp yılın ilk çeyreğinde hızlanmasını bekliyoruz"

Etiketler: enflasyon
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  • Mustafa Biter

    14.12.2017 11:16:59

    Enflasyonu düşürmekte ne var ? Öyle zahmetli bir işlem değil . Çıkarırsın listeden halkın ana tüketim mallarını , yerine jet yakıtını korsun ,balık yemini korsun , straforu korsun bunlara bir kaç ek daha yaparsın anah birde bakmışsın enflasyon %3.. Oldu bitti maşaallah....

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