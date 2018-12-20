Enflasyonda riskler devam ediyor

Merkez Bankası 13 Aralık tarihli PPK toplantı tutanaklarını açıkladı.

Merkez Bankası PPK tutanaklarında, ithal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik risklerin sürdüğü vurgulandı. Tutanaklarda, ‘’ İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir.’’ denildi. Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler ile maliyet unsurlarının seyrine ilişkin belirsizlikler önümüzdeki dönem enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

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