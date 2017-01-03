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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Enflasyonda sert yükseliş

03 Ocak 2017, Salı 10:10
TÜFE’de 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,78 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcan, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında yüzde 1,64 artış gösterdi. Böylece Tüketici fiyatları 2016 yılında yüzde 8,53 yükselmiş oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2016'da yüzde 9,94 arttı, yalnızca Aralık ayında ise yüzde 2,98 artış gösterdi.

Rakamlar beklentilerin üzerinde. Bu durum, doların da TL karşısında yükselmesine neden oldu. Dolar, 3.53 TL seviyesinden yükselerek 3.56 seviyesine yaklaştı.

2016 beklentisi yüzde 5'ti

2016 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 5'ti, yani bu beklentide yüzde 59 sapma görüldü. Aralık tüketici fiyatları da yüzde 1 dolayındaki öngörüleri aşarak yüzde 1,64 olarak hesaplandı.

Tüketici fiyatları bazında Aralık'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcan, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2016 yılında tüketici fiyatlarındaki artış on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 7.78 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.29, ulaştırmada yüzde 1.97, eğlence ve kültürde yüzde 1.42 ve ev eşyasında yüzde 1.28 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.14 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla fiyat artışı yüzde 31.59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 12.36, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11.08, sağlık yüzde 9.73, eğitim yüzde 9.47 ile fiyat artışlarının ortalama enflasyonu geçen kalemler oldu.

Aralık 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

AA

Etiketler: enflasyon, zam
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