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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Enflasyonu ithalat ve enerji yükseltti; Gıdada zam dalgası geliyor...

04 Eylül 2018, Salı 17:08
TCMB tarafından ağustos ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Raporda, ağustos enflasyonunda temel mal ve enerji fiyatlarının belirleyici olduğu bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, enflasyondaki artışın ana sürükleyicilerinin, temel mal ve enerji fiyatları olduğu belirtilerek, ithal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışlarının izlendiği bildirildi. TCMB tarafından Ağustos ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Raporda, Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,30 arttığı, yıllık enflasyonun 2,05 puan yükselerek yüzde 17,90 olduğu hatırlatılarak, gıda enflasyonunun, işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükseldiği belirtildi.

‘Güçlü artış eğilimi devam edecek’

Enflasyondaki artışın ana sürükleyicilerinin temel mal ve enerji fiyatlarının olduğu aktarılan raporda, “İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlendi. Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlendi. Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir.” ifadeleri kullanıldı. (AA)

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Gıdada zam dalgası geliyor

Gıda üreticileri gelecek dönemde yeni zamların kapıda olduğunu belirtiyor. Üreticilere göre döviz artışıyla ithal ürünlere gelen zam yerli ürünlerin fiyat artışını tetikliyor. gıda enflasyonun etkilerinin önümüzdeki aylardan itibaren daha net göreceğimizi söyleyen Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, özellikle Yİ-ÜFE’deki artışın yüksek olduğuna ve pazara henüz yansımadığına dikkat çekti. Buradaki zammın kendisini gelecek ay göstereceğini belirten Göksu, “Yüksek kur ihracata teşvik ediyor” dedi. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, enflasyondaki artışın yüksek belirsizlik ortamından kaynaklandığını belirterek, döviz artışından kaynaklı ithal ürünler karşısında yerlinin de zam yaptığını söyledi. Reis, “Gıda maddelerinde kendi kendimize yetebilmeyi sağlamamız gerekiyor” diye konuştu. Henüz raflara yansımamış zamların bulunduğuna değinen Reis, üretici fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı, raf fiyatlarının kademeli olarak artacağını ifade etti.

Etiketler: enflasyon, zam, gıda, enerji, ithalat
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