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"Enflasyonun düşmesi için zamlar geri alınmalı"

03 Eylül 2018, Pazartesi 15:12
Enflasyon rakamlarının beklenenin altında çıktığını fakat bunun kalıcı bir düşme eğilimi olmayacağını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi kalemlere yapılan zamlar enflasyonun artışına doğrudan etki ediyor. Bu zamların geri alınması lazım" dedi.

Son dönemde yapılan zamların enflasyonu arttırdığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Palandöken, "Tüketici fiyatları bu ay, aylık bazda yüzde 2.30, yıllık bazda yüzde 17.90 artış kaydederek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu sevindirici bir durum fakat önümüzdeki aylar için ümit vaat eden bir rakam değil. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi kalemlere yapılan zamlar. Bu zamlar enflasyona doğrudan etki ediyor.

Akaryakıta sadece geçtiğimiz hafta 3 kez zam geldi fakat bu pompa fiyatlarına yansıtılmayarak ÖTV'den karşılandı. Aynı şekilde ÖTV'ye de pompa fiyatlarına benzinde litre başına 59 kuruş, motorinde 54 kuruş ve LPG'de de 34 kuruş zam geldi. Bunun yanı sıra konut kullanıcıları için elektrik fiyat artışı yüzde 9 olurken, sanayi abonelerine yüzde 14 oranında zam yapıldı. Böylece geçen yıla göre toplamda yüzde 33'e ulaşan zam oranıyla 4 kişilik bir aile aynı elektrik tüketimi için 31 lira daha fazla ödemek zorunda kalacak" diye konuştu.

'GIDA FİYATLARINDA GİZLİ ZAM ENFLASYONA YANSIMIYOR'

Halkın alım gücünün giderek düştüğünü ifade eden Palandöken, şöyle devam etti:

"Yapılan zamlar bir taraftan fiyatların genel seviyesini yükseltirken bir taraftan da halkın alım gücünü düşürüyor. Gıda sektöründe aynı fiyat üzerinden gramaj düşürülerek gizli zam yapılması rakamlara yansımıyor ama halkın alım gücünü giderek düşürüyor. Özellikle paketli ürünlerin bir çoğunda fiyatlar değişmemiş gibi gözükse de paketteki gramaj azaltılıyor.

Örneğin bir kiloluk paket pirincin fiyatı aynı ama paket 850 grama düşürülünce fiyatlar yüzde 15 artmış oluyor. Bunun gibi gizli ya da açıkça yapılan zamlar önümüzdeki ay enflasyon rakamları için umut verici bir tablo çizmiyor. Bu zamların enflasyona etkisini azaltmak ve enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüş için zamların geri alınması lazım. Böyle bir gelişme aynı zamanda piyasaları da hareketlendirecektir."

Sputnik Türkiye

Etiketler: ekonomi, esnaf, Türkiye, enflasyon
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