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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

EPDK ceza yağdırdı

03 Ocak 2017, Salı 10:15
​Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterme, lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunma, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını oluşturmama, uzaktan erişim sistemini açma yükümlülüğünü yerine getirmeme, LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmama, lisans alınmaksızın madeni yağ üretiminde bulunma, lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunma gibi nedenlerle 22 akaryakıt şirketine 67 bin 962 lira ile 2 milyon 85 bin 833 lira arasında değişen miktarlarda toplam 8 milyon 651 bin 800 lira para cezası uygulandı. Benzer sebeplerle 1 şirketten de savunması talep edildi.

EPDK, 9 şirket hakkında açılan soruşturmalara ilişkin raporların ilgililerine tebliğ edilemediğini, söz konusu şirketlerin 15 gün içerisinde yazılı savunmalarını kuruma göndermeleri gerektiğini ve süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağını ilanen tebliğ etti.

Başvuruyu zamanında yapmayan 5 katı lisans bedeli ödeyecek

Ayrıca, adres değişikliği nedeniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla adres tadiline ilişkin başvurularını süresinde yerine getirmediği tespit edilen LPG dağıtıcı ve depolama lisansı sahipleri de o yıl uygulanmakta olan lisans tadil bedelinin 5 katını ödeyecek.

AA

Etiketler: epdk, ceza
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