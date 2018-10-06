"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

EPDK'dan 11 akaryakıt şirketine 1,7 milyon lira ceza

06 Ekim 2018, Cumartesi 09:52
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 11 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 1 milyon 704 bin 348 lira ceza verildi, iki şirketten de yazılı savunma istendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, sorumlu müdür çalıştırmama, dağıtıcısı haricinde yakıt ikmal etme ve "LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası" olmayan personelin dolum yapması gibi nedenlerle 11 akaryakıt şirketine, 80 bin 106 lira ile 422 bin 879 lira arasında değişen miktarlarda olmak üzere toplam 1 milyon 704 bin 348 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle iki akaryakıt istasyonundan da yazılı savunma istedi.

AA

Etiketler: EPDK, akaryakıt, ceza
Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin ve Fransa kayıp Interpol başkanı için harekete geçti

    AYM'den CHP'nin 'kanun iptali' başvurusuna ret

    EPDK'dan 11 akaryakıt şirketine 1,7 milyon lira ceza

    Suudi Arabistan'dan Trump'a cevap

    Krizin başındayız

    İş dünyası ekonomi için uyardı: Durum ciddi

    Babası konuştu, kızı çevirdi

    Çocuğunuz Okuldan Geri Kalmasın!

    'Yemen'de durum dayanılmaz bir hal aldı'

    Yerli üretim derken?

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Batman'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

    Tehdit etmek ahmaklık

    Endonezya'da son durum?

    KHK’lı vekiller, Meclis'te mağdurlar için çalışacak

    "Saklayacak bir şeyimiz yok"

    '150 yıl sonra yeniden tespit edildi'

    Öğrenciler borçlu mezun oluyor

    Hesap sormak boynumuzun borcu

    Dilipak: Menfaatperestlerden yakanızı kurtarın

    Eriyen maaşlar yeniden düzenlenmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Krizin başındayız
    Genel

    İş dünyası ekonomi için uyardı: Durum ciddi
    Genel

    Gözaltındayken Demirel aradı, bize sahip çıktı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrenin AB’ye dönmesi için
    Ali FERŞADOĞLU

    “Baban ne iş yapar?”
    Genel

    Babası konuştu, kızı çevirdi
    Cevher İLHAN

    Türkiye “daha iyi durumda” imiş
    ŞAKİR ARGIN

    Bir afişle değişen hayat
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemin hışırtısını kimler duymaz?
    Abdil YILDIRIM

    Cennette Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.