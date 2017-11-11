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11 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

EPDK'dan 4 şirket hakkında karar

11 Kasım 2017, Cumartesi 10:13
EPDK, 4 doğalgaz dağıtım şirketinin 2. tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerini belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'te yayımladığı kararda, 4 doğalgaz dağıtım şirketi için 2. tarife uygulama döneminde perakende satış tarifelerinin belirlendiği açıklandı.

Buna göre, Diyarbakır Doğalgaz Dağıtım AŞ, Kargaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kargaz Kars Ardahan Doğalgaz Dağıtım Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Enerya Aydın Gaz Dağıtım AŞ'nin 2017 ile 2021 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan 2. tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri belirlendi.

Perakende satış tarifeleri ile şirketlerin düzenlenmiş varlık tabanları, yıllara sari yatırım tavanları ve sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

AA

Etiketler: epdk
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