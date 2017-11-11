EPDK'dan 4 şirket hakkında karar

EPDK, 4 doğalgaz dağıtım şirketinin 2. tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerini belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'te yayımladığı kararda, 4 doğalgaz dağıtım şirketi için 2. tarife uygulama döneminde perakende satış tarifelerinin belirlendiği açıklandı. Buna göre, Diyarbakır Doğalgaz Dağıtım AŞ, Kargaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kargaz Kars Ardahan Doğalgaz Dağıtım Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Enerya Aydın Gaz Dağıtım AŞ'nin 2017 ile 2021 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan 2. tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri belirlendi. Perakende satış tarifeleri ile şirketlerin düzenlenmiş varlık tabanları, yıllara sari yatırım tavanları ve sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi. AA

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