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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Erdoğan: Bankaların faiz kârı sömürüdür

03 Mart 2018, Cumartesi 10:58
Türkiye'nin yüksek faize çözüm bulması gerektiğini söyleyen Erdoğan,"Yüksek faiz ile yatırımı teşvik edemeyiz, istihdamı arttıramayız. Bakıyorsunuz bir banka 2.7 milyar kâr ettiğinden söz ediyor. Halbuki kâr dedikleri, faiz sayesinde yaptıkları sömürüden ibaret" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gezisinin 3. durağı Senegal’in başkenti Dakar’da beraberindeki gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Türkiye olarak Afrika açılımı çerçevesinde bu kıtayla ilişkilerimizi çok daha güçlendireceğiz. 2005 ve 2018. İyi bir konumdayız. İnşallah daha da iyi olacağız." diyen Erdoğan, "Moritanya’da da çok daha güzel bir büyükelçiliğe sahip olalım istiyoruz. Senegal’de bu ziyaretimizde 10 dönüm kadar bir yerin tahsisini aldık. İnşallah orada çok güzel bir büyükelçilik yapalım istiyoruz. Afrika’nın bir gün mutlaka ayağa kalkacağına inanıyorum. Hiç şüphem yok. Atalarımızın kurduğu güçlü bağları bizim geleceğe taşımamız gerektiğine inanıyorum. Moritanya, Mali, Çad, Burkina Faso ve Nijer’den oluşan G5 Sahil Ortak Gücü için biz onlara 5 milyon dolar söz vermiştik ve bu sözümüzü yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye Varlık Fonu için yeni bir yol haritası var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Varlık Fonu şu anda vekaleten yürüyor. Bu vekaleti asalete çevirme yönünde başbakanımızın bir çalışması var. Kendileri bir çalışma yapıp Varlık Fonu’nun başına güçlü, inandığımız, piyasaların da hakikaten takdir edeceği bir ismi bulalım diye bir gayretin içindeler."

"Bankaların kalkınma diye bir dertleri yok"

- Kredi faizlerinin yüksekliği konusunda sık sık uyarılar yapıyorsunuz. Kredi faizlerinin düşmesi için bankaları yönlendirici adım atılması söz konusu mu? Neler yapılabilir?

"Faiz meselesinde devlet bankaları ve danışmanlarımla bir çalışma yaptık. O çalışmanın ardından Sayın Başbakan da bir çalışma yaptı ve arkadaşlarımıza bir süre verdi. Onlar bir çalışma yapacaklar. Akabinde de benim başkanlığımda bu konuyu müzakare etmek üzere tekrar bir araya geleceğiz. Çünkü faiz meselesinde tabii bazı arkadaşlarımızla tam anlamıyla uyumlu da sayılmayız.

Ama faiz konusuna çözüm de bulmamız lazım. Yüksek faiz uygulaması ile ülkemizde yatırımı teşvik edemeyiz, yatırımı teşvik edemediğimiz zaman da istihdamı artıramayız. En büyük sıkıntı buradan geliyor. Bakıyorsunuz bir banka 2,7 milyar kar ettiğinden söz ediyor. Öbürü şu kadar kar ettim diyor. Halbuki kar dedikleri, faiz sayesinde yaptıkları sömürüden ibaret. Hiç birisi, ‘Biz yatırımcıyı teşvik edelim de sürümden kazanalım’ derdinde değil. Bu ülkede yatırıma destekte elimizdeki bu imkanları onlarla paylaşmak suretiyle ülkenin kalkınmasına yardımcı olalım diye de bir dertleri yok. Bu finans sektörü böyle bir sektör. Onun için şu anda arkadaşlarımız bu çalışmalarını yapıyorlar, bu çalışmadan sonra kendileri ile bir araya tekrar geleceğiz ve kararımızı alacağız."

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