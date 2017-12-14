Erdoğan'dan 'artı 2' istihdam çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdam Şurası'nda konuşuyor. Erdoğan, "İşadamlarımıza sesleniyorum. Her müessesemiz artı olarak ikişer kişi istihdam edecek olursa yüzde 11,1'lik büyümeyi biz yükseltmeye devam ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2017'de 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanması bir rekordur. Kriz tellallığı yapanlara en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyümeye dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini beklemiyoruz. Gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar yeter. İstihdam seferberliğinde elde ettiğmiiz neticede devletin sağladığı teşvikler elbette önemlidir. Geçtiğimiz günlerde kader denilen imanımızın gereği bir süreç var. Umulmadık bir şekilde kaybettiğimiz İTO Başkanımız, partimiz kurucularından İbrahim Çağlar kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

2023 projelerimizle somutlaşan bir hedef var. Buna ulaşmanın yolu üretmekten, yenilenmekten geçiyor. Üç çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyüme oranı hedefler doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Yıl sonunda da bu düzeyde bir oran tutturacağımıza inanıyorum. Bu yıl elde ettiğimiz ilave istihdam gereken çabayı ortaya koyarsak neticeye ulaşacağımız anlamına geliyor. Yeni bir ricam olacak. İstihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak ciddi bir yanılgı olur. 1,5 milyon üyesi olan TOBB yılbaşında kendisinden bütün üyelerin artı bir istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre biz artı iki istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır. İşadamlarımıza sesleniyorum. Her müessesemiz artı olarak ikişer kişi istihdam edecek olursa 11,1'i biz yükseltmeye devam ederiz. Bu halkımın işverenlere olan muhabbetini de artıracaktır.

