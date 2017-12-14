"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Erdoğan'dan 'artı 2' istihdam çağrısı

14 Aralık 2017, Perşembe 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdam Şurası'nda konuşuyor. Erdoğan, "İşadamlarımıza sesleniyorum. Her müessesemiz artı olarak ikişer kişi istihdam edecek olursa yüzde 11,1'lik büyümeyi biz yükseltmeye devam ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

2017'de 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanması bir rekordur. Kriz tellallığı yapanlara en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyümeye dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini beklemiyoruz. Gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar yeter. İstihdam seferberliğinde elde ettiğmiiz neticede devletin sağladığı teşvikler elbette önemlidir. Geçtiğimiz günlerde kader denilen imanımızın gereği bir süreç var. Umulmadık bir şekilde kaybettiğimiz İTO Başkanımız, partimiz kurucularından İbrahim Çağlar kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 

2023 projelerimizle somutlaşan bir hedef var. Buna ulaşmanın yolu üretmekten, yenilenmekten geçiyor. Üç çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyüme oranı hedefler doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Yıl sonunda da bu düzeyde bir oran tutturacağımıza inanıyorum. Bu yıl elde ettiğimiz ilave istihdam gereken çabayı ortaya koyarsak neticeye ulaşacağımız anlamına geliyor. Yeni bir ricam olacak. İstihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak ciddi bir yanılgı olur. 1,5 milyon üyesi olan TOBB yılbaşında kendisinden bütün üyelerin artı bir istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre biz artı iki istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır. İşadamlarımıza sesleniyorum. Her müessesemiz artı olarak ikişer kişi istihdam edecek olursa 11,1'i biz yükseltmeye devam ederiz. Bu halkımın işverenlere olan muhabbetini de artıracaktır. 

NTV

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    289. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Caterpillar'dan 'Rachel Corrie' casusluğu

    İşte OHAL Komisyonu'nun yeni başkanı

    Zarrab davasında Türkiye'ye kesilecek cezayı millet ödememeli

    Çin: Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin’i destekliyoruz

    Koza-İpek Holding davasında 3 tahliye

    Gülen'i öven sözleri için açıklama yaptı

    Mega projenin modeli değişti

    Gölcük Tabiat Parkı 22 yıllığına özel işletmeye veriliyor

    Emniyete yeni şube kuruluyor

    30 basın kurumunun varlıkları satılıyor

    Türkiye’ye kaçak giriş yaparken yakalanan IŞİD şüphelileri serbest bırakıldı

    Kayalıklarda mahsur kaldılar

    AYM'den basın özgürlüğü kararı: Yargı, haber yapma şeklini belirleyemez

    Türkiye'den Filistin'e 10 milyon dolar hibe

    Myanmar'da bir ay içinde binlerce Arakanlı Müslüman öldürüldü

    Türk Akımı'nda sürpriz gelişme

    Türkiye’deki müteahhit sayısı tüm Avrupa’dakinin 10 katına çıktı!

    İsrail, Gazze ile sınır kapılarını kapattı

    Sinemalarda sigara gösterimi yasaklanıyor

    Selvi: Bu rüşvet iddiaları ne olacak?

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Ne tedavi ediyorlar, ne de serbest bırakıyorlar
    Genel

    Selvi: Bu rüşvet iddiaları ne olacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin bu hale nasıl düştü?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahsa bağlılık, yarayı derinleştirir
    Genel

    İşkence tavsiyeleri hakkında suç duyurusu
    Genel

    Gülen'i öven sözleri için açıklama yaptı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İşte OHAL Komisyonu'nun yeni başkanı
    Caner KUTLU

    Zamanın ruhunu aydınlatan ışık: Risale-i Nur
    Genel

    Emniyete yeni şube kuruluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.