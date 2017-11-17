Erdoğan konuştu, dolar 3,90'ı aştı

Dolar/TL bir süredir sıkıştığı 3,89 bandındaki hareketini sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası 3,90'ı aştı, euro/TL ise 4,60 civarında seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası ve faizle ilgili konuşmasının hemen ardından dolar/TL kuru 3.90'ı test etti. Dün gelişmekte olan piyasa para birimlerindeki olumlu seyirle 3.85'e gerileyen dolar/TL, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından 3.90'ı aştı. Euro/TL 4.58'e dayanırken borsa ise düşüşte. Erdoğan, konuşmasında dövizdeki şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağını, kurun tekrar kendi seyrine döneceğine inandığını söyledi. Erdoğan enflasyonu doğuran ana sebebin faiz olduğunu belirterek, "Faiz konusunda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklardır. Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir bunu öğreneceksiniz... Bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan yatırımlar yürümez, durur, hala bunu anlatamıyoruz. Merkez Bankası'nın söylediklerinin hiç biri tutmuyor, tutmaz. Yanlış yoldasınız. Bağımsızlıkları var müdahale etmeyin. Müdahale etmediğimiz için bu noktaya geliyor. Tablo ortada" ifadelerini kullandı. Artı Gerçek

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