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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Erdoğan konuştu, dolar ve euro yükseldi

07 Şubat 2017, Salı 17:50
Dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak erken saatlerde 3.70 lirayı aşan dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finans sektörünü eleştiren konuşmasının ardından 3.74 liranın da üzerine çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ekonomi Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim, bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz; bu politika aslında bir sömürü aracıdır" dedi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum başta kamu bankaları olmak üzere; Merkez Bankası'nın ilan ettiği faizi ikiye katlayarak kredi vermeye yeltenirsen, yüzde 15-16-17 ile bir yere varamayız" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerinin piyasalarda Merkez Bankası'na "müdahale" olarak algılanması üzerine, bu konuşması öncesinde 3.71 lira düzeyinde olan dolar, hızlı bir çıkışla 3.7403 liraya kadar tırmandı. Doların tırmanışına paralel olarak euro da, 3.95 - 3.96 aralığından hızlı yükselişle 3.9945 liraya kadar çıktı.

DHA

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