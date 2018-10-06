Erdoğan: McKinsey'den fikri danışmanlık hizmeti almayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tartışmalara neden olan Amerikalı şirket McKinsey'den fikri danışmanlık hizmeti alınmayacağını açıkladı.

AKP Kızılcahamam Kampı'nda yapılan 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan: "Geçen bakan arkadaşlarıma da söyledim. Bunlardan fikri danışmanlık almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok. Biz bize yeteriz." dedi.

Her kriz beraberinde fırsatları da getirir

Her zamanki gibi yine Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından biriyle karşı karşıya bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen, 2 aya kalmadan durumu kontrol altına aldık. Bunu söyleyerek asla sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. Yaptığımız bir durum tespitidir. Ekonomide sorunlarımız yok mu, tabii ki var. Seçimlerden sonra zaten reformlara başlamıştık. Ancak bu durumla yaşadıklarımız arasında öyle büyük bir oransızlık var ki işin içinde başka şeyler arıyoruz. Şu gerçeği aklımızdan çıkarmamalıyız. Her kriz beraberinde fırsatları da getirir. Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelebilmek için çalışıyoruz. Bizler göreve geldiğimizde ülkenin durumu ekonomik olarak neydi? O krizden aldığımız Türkiye'yi nereye getirdiğimizi unutmayın. Biz bu işin nedenini de tedavilerini de biliyoruz. O yüzden kısa süre içerisinde toparladık." ifadesini kullandı.