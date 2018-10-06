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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Erdoğan: Türkiye'de kriz yok

06 Ekim 2018, Cumartesi 14:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Kızılcahamam Kampı'nda yapılan 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Türkiye'de kriz olmadığını belirterek, "Türkiye'de ekonomiyle ilgili bir manipülasyon var, manipülatif hareketler var" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AKP 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başladı.

 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

 

'ÖZEL SEKTÖRÜMÜZÜN BU KRİZİ FIRSATA ÇEVİRECEK MAHİYETE SAHİP OLDUĞUNA İNANIYORUM'

"Dövizle işi olmayan sektörlerde de büyük fiyat artışları yaşandığına dair büyük şikayetler alıyoruz.  Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek mahiyete sahip olduğuna inanıyorum. Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı karıştırıyor. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa çerçevesinde gerekli mücadeleyi yapacağız. Gereken yaptırımları uygulayacağız."

 

'TÜRKİYE'DE KRİZ YOK'

"Ana muhalefetin başındaki zat, Filistin'den girdikten sonra rotayı nereye çevirdi, ekonomik krize çevirdi. 'Kriz' diyor. Yav, Türkiye'de bir defa kriz yok. Önce bir ekonomiyi öğren. Türkiye'de ekonomiyle alakalı bir manipülasyon, manipülatif hareket var. Bununla bir fatura kesmeye çalışıyorlar, sen de bu faturanın aktörleri arasında yerini alıyorsun. Bu konuda söyledikleri de aslında kendisinin meselenin ne kadar dışında olduğunu göstermeye yetiyor. Güya resmi ziyaret yaptığımız ülkelere bize para vermeleri için yalvarıyormuşuz. Ne kadar zavallısın. Biz bu ülkelerden özellikle ülkemize yatırımcı davet etmenin çalışmalarını, gayretini yapıyoruz. Bir insan ekonominin ne olduğundan, ekonomik sistemin nasıl işlediğinden bu kadar habersiz olunca işte böyle saçmalar. Her şeyden önce biz kimseye gidip de para istemedik, istemiyoruz. Bu devirde kim kime yalvardığı, yakardığı için para verir? Bu işlerin usulu, yöntemi, mecraları, kuralları bellidir. Biz gittiğimiz her yerde yönetimlere ve özel sektöre ülkemizin potansiyelini, gücünü anlatıyoruz."

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: AKP, Türkiye, ekonomi, kriz, CHP, ABD
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