Erdoğan: Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Size bir müjde veriyorum; OECD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılış törenine telekonferansla bağlanarak, tünelin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Orta Karadeniz'i İç Anadolu'ya, oradan da Türkiye'nin diğer yerlerine bağlayan tünel sayesinde Ilgaz Dağı'nın kesintisiz, güvenli ve konforlu bir yolculuğu karşılayabileceğini anlatan Erdoğan, geçidin aynı zamanda özellikle kış mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olduğunu vurguladı.

"Tünelle Ilgaz Dağı 8 dakikada geçilebilecek"

17 kilometrelik geçidin, zorlu kış şartlarında sık sık kapandığı için vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hizmete açtığımız bu tünelle Ilgaz Dağı 8 dakika gibi kısa bir sürede dışarıdaki hava durumundan etkilenmeden geçilebilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Hesaplama Sistemine geçilmesiyle birlikte milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda aslında çok daha iyi bir seviyede olunduğunun ortaya çıktığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi size bir müjde daha veriyorum; nitekim OECD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı. Elbette sıkıntılarımız var. Sınırlarımız içinde ve dışında adeta yeni bir İstiklal Harbi mücadelesi veriyoruz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık. Burada verdiğimiz kayıpları unutmadık. Şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadık. Terörle mücadelede yaptığımız fedakarlıkları unutmadık. Ama bütün bunlar aynı zamanda ülkemizin gelişmeye, kalkınmaya, büyümeye devam ettiği gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Türkiye, güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır."

Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşmalarını kimsenin engelleyemeyeceğini vurguladı. "Şu anda sizlerle aynı heyecanı gerçekten Ilgaz Tünelinin o görünen aydınlık yüzünde yaşamak isterdim. Şimdi tabii ekranda izliyorum." diyen Erdoğan, bir kez daha 15 Temmuz şehitlerine, terörle mücadele şehitlerine, Suriye'de El Bab şehitleri ve diğerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.