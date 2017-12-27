Erdoğan ve Zeybekci'den ''Tunus'tan zeytinyağı ithalatı'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki gelişmelere değinen Erdoğan, "Esed ile yürümek mümkün değil. Esed bir defa kesinlikle açık ve net söylüyorum: Devlet terörü estirmiş bir teröristtir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunuslu mevkidaşı El-Beci Kaid es-Sibsi ile düzenlenen ortak basın toplantısınıda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Enerji, turizm alanlarında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bugün Tunus'un yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıları aramızda konuşma fırsatı bulduk. Türkiye olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Bakanlarımız muhattaplarıyla görüştüler ve görüşmeye devam edecekler. Ekonomi bakanlarımız, ilgili yetkililerimiz çalışmaya devam edecekler.

TÜRKİYE'DEN TUNUS'A 300 MİLYON DOLARLIK KREDİ

İlgili yetkililerimiz iş birliğimizin artırılması konusunda mutabık kaldılar. Şunu burada açık ve net ifade etmek isterim: Tunus'un istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Bu amaçla açtığımız 300 milyon dolarlık kredi Tunus tarafından kullanılmıştır.

Öte yandan TİKA'nın faaliyetleri de Tunus 'un kalkınması için çabalarına devam ediyor. Tunuslu iş adamlarımız bir toplantı gerçekleştirecek ve bu toplantının gelecek için fitili ateşleyeceğine inanıyorum.

ZEYTİNYAĞI İTHAL EDEBİLİRİZ

Türk ve Tunus ekonomi bakanlığı dar kapsamlı bir çalışma yapacak. Nerede sıkıntı var bunları süratle aşmak istiyoruz. Gerek ekonomi gerekse savunma alanında iş birliği yapacağız. Buradaki cari açığı dahada düşürelim. Örneğin bir zeytinyağı ithalatı olabilir. Arkadaşlar bu konuda çalışma yapacak. Turizmde yapacağımız çok işler var.

Buraya gelen 150 yatırımcımız Tunuslu iş adamlarıyla görüşmeler yapacak. Görüşmeler çerçevesinde 1 milyar 125 milyon dolarlık ticaret hacmini daha da yükseltme gayreti içindeyiz.

"KÜRESEL VİCDAN ADALETSİZ BU KARARA MÜSAMAHA GÖSTERMEDİ"

Tunus'un terörle mücadelesine tam destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere pek çok meselede benzer görüşmelere sahibiz. 15 Temmuz'dan sonra uluslararası anlamda birçok meselede de dayanışmamız sürüyor. ABD'nin Kudüs konusunda attığı yanlış adımın BMGK'dan nasıl geri döndüğünü, tüm dünya tarafından nasıl püskürtüldüğünü gördük. Bundan sonra ne gibi adımlar atacağız bunları da beraberce konuşarak adımlarımızı atacağız. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'ün tarihi statüsüne yönelik hiçbir adım kabul edilemez. İİT zirvesinde de aynı hususa vurgu yapmış ve sonuç bildirgemizi de açıklamıştık. Küresel vicdan adaletsiz bu karara müsamaha göstermedi. Libya'da büyük elçiliğimizi açma çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'nin Libya'daki sürece aktif çalışması sürecektir.

"KUDÜS İÇİN A, B VE C PLANLARIMIZ VARDI. B PLANI BM GENEL KURULUYDU"

Nereye gidersem gideyim söylüyorum ve bununla ilgili kitabım var... Dünya 5'ten büyüktür. Biz boşuna bunu söylemiyoruz. Bir ülke BMGK'yı kitleyebiliyor. O beş ülke arasında Müslüman ülke var mı? Yok. Kudüs için A, B ve C planlarımız vardı. B planı BM genel kuruluydu. Burada amacımıza ulaştık. Dolar ve tehditle bu işin olmayacağı ortaya çıktı. Artık Filistin için adımlarımızı atacağız.

2. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan konsey arasında biz ya da Tunus neden olmasın? Reforme edilmesi gerekmektedir. Acaba Amerika, Fransa, Rusya ne der diye bakıyoruz. Sesimizi hep birlikte çıkartalım, bu bizim hakkımız, hakkımız olanı alalım.

"ESED, DEVLET TERÖRÜ ESTİRMİŞ BİR TERÖRİSTTİR"

Esed ile yürümek mümkün değil. Esed bir defa kesinlikle açık ve net söylüyorum: Devlet terörü estirmiş bir teröristtir. Suriye'de huzur yok ve Esed ile de bu huzur oraya gelmez. Astana süreci var. Aynı şey Cenevre ile de adeta mütemmim cüz durumundadır.

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Bakan Zeybekci'den de zeytinyağı ithalatı açıklaması

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'de zeytin ve yağının kutsal olarak bilindiğini dile getirerek, gerekirse Tunus'un ihracatını artırabilmek için zeytinyağının ithalatının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan, Çad ve Tunus ziyaretleri kapsamında, başkent Tunus'ta düzenlenen Tunus-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tunus'un Akdeniz'in güzel, iddialı, statüko ile mücadeleyi seven ve bu mücadelede başarılı olan iki ülkesi olduğunu söyledi.

Tunus'a balık avlamaya veya balık tutmayı öğretmeye gelmediklerini belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"En az bizim kadar balık tutmayı bilen Tunuslu kardeşlerimizle birlikte balık avlayalım, birlikte ileri gidelim diye geldik. Tunus ile Türkiye arasında yaşanan ticaret problemini biliyoruz. 1,1 milyar dolarlık ticaretin yaklaşık 200 milyon dolarını Tunus, 900 milyon dolarını Türkiye yapıyor. Bunu düzeltelim ancak nasıl düzelir bu durum? Yukarıdakini aşağı çekerek mi, aşağıdakini yukarı çekerek mi, ikisini yukarı getirerek mi? Akıl bunu söyler, öteki tembel işi. Yukarıda buluşmanın formülünü üretelim."

Tunus'ta yaşamış Kartacalı Hannibal'ın sözlerine atıfta bulunan Zeybekci, "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız ya da yoldan çekileceğiz ki bizden sonrakiler devam etsin. Bizim yoldan çekilmeye niyetimiz yok, bir yol açacağız. Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız." diye konuştu.

Türk mallarına ek vergi kararı

Zeybekci, Türkiye'de zeytin ve yağının kutsal olarak bilindiğini dile getirerek, gerekirse Tunus'un ihracatını artırabilmek için zeytinyağının ithalatının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Tunus'un "Türk ürünlerine ek vergi uygulanması" yönündeki kararına saygı duyduklarını belirten Zeybekci, şunları söyledi:

"2005 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir yerinden bozmak, bu kararı uygulayıp uygulamamak formülleri hala vardır. Bu konuda hükümet mutlaka yetkilidir. Tunus meclisi bu kararı aldıysa başımızın üstünde yeri vardır. İradeye söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur ama vergiden sonra 100 liralık bir ürün Fransa'dan gelirse 131,5 liraya çıkıyor. Aynı ürün Türkiye'den gelirse 178 liraya çıkıyor. Burada haksızlık var. Eğer bir mal Tunus'ta üretilmiyor da Türkiye'de üretiliyorsa, Türkiye'den alımı durdurduğunuz anda, diğer ülkelerden ithalatı artıracaktır. Cari açık düşmeyecek, sadece yeri değişecektir."

Zeybekci, 2005 yılında imzaladıkları Serbest Ticaret Anlaşması ile her iki tarafın da kazanması için biraz sabırlı olmak gerektiğini ifade etti.

Bakan Zeybekci, İslam coğrafyasında tüketilen ürünlerin yüzde 82'sinin gayri müslimler tarafından üretildiğine dikkati çekerek, İslam ülkelerinin bu alanda çok daha iyisini yapabileceğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, şubat ayında toplanacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına kadar söz konusu vergi artırımına çözüm bulacaklarını bildirdi.

Zeybekci, Gübretaş'ın Tunus'ta fosfat yatırımı yapması için girişimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"Türk ve Tunuslu iş insanlarının gerçek ortaklıklar kurmasını istiyoruz"

Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied el-İzari de Tunus ile Türkiye arasındaki derin tarihi ilişkilere işaret ederek, ekonomik alandaki istekliliğin siyasi ilişkiler düzeyinde de olması gerektiğini söyledi.

İzari, yeni bir yatırım kanunu çıkardıklarını belirterek, "Yatırımcılara kolaylık sağladık ve Türk iş dünyası temsilcilerinin de bu fırsatlardan yararlanması gerekli. Türk ve Tunuslu iş insanlarının gerçek ortaklıklar kurmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki ticari denge sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Tunus piyasasının Türk mallarına açık olduğunu söyleyen İzari, her iki tarafın da kazanç elde edebilmesinin önemine vurgu yaptı.

İzari, üçlü ortaklıklar kurulmasının da mümkün olduğunu dile getirerek, Arap ülkelerine yönelik ortaklık potansiyeline dikkati çekti. Bu anlamda özel sektöre önemli görevler düştüğünü belirten İzari, "Türkiye'den gelecek her türlü yatırıma destek vereceğiz." dedi.