Eriğin kilosu 500 lira

Elazığ’da manav işletmeciliği yapan Ahmet Tuğrul, Mersin’den gelen yeşil eriğin kilosunu 500 liradan satışa çıkardıklarını söyledi.

Eriği pahalı olması dolayısıyla, 100’er gramlık paketler halinde sattıklarını anlatan Tuğrul, “Şu an bölgemizde mevsimi olmadığı için erikler Mersin’den geliyor. Bizler de sebze halinden alıyoruz. Kilosu 500 liradır. Fiyatı pahalı olması nedeniyle bizler de 100 gram halinde alıp satıyoruz. Talep olması halinde kilo olarak da müşterilerimize veriyoruz. Fiyatı şu an çok pahalı. Vatandaşlar çok fazla ilgi göstermiyor. Eriği genelde hamile kadınlar ve hastalar alıyor. Haziran ayından sonra fiyatlar düşer. Çünkü bölgemizde erik Haziran aylarında çıkmaya başlar” dedi. DHA

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