Eriyen maaşlar yeniden düzenlenmeli

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, yıllık enflasyonun yüzde 24,52 seviyesine çıkmasıyla dar ve sabit gelirli vatandaşların hayat şartlarını daha da ağırlaştırdığı söyledi.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından basın açıklaması yaptı.

Eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6,30 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyonun ise yüzde 24,52 seviyesine çıkmasının dar ve sabit gelirli vatandaşların hayat şartlarını daha da ağırlaştırdığına dikkat çeken Taşkın, açıklamasında,

“Bu artışlara bakıldığında memur ve emeklilerin maaşları erimiş, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelmişlerdir. Aylık en yüksek artışın ulaşım ile çeşitli mal ve hizmetler de gerçekleşmesi, çocukları okuyan memur ve emeklilerin artık eğitime bütçe ayıramayacak duruma geldiklerini gösteriyor. Çarşı ve pazardaki enflasyon yüzde 30 oranında. Mutfaklarda yangın var!

Kamu çalışanları yüksek enflasyon nedeniyle perişan olmuş, geçim derdiyle kara kara düşünmektedir. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı dar ve sabit gelirli vatandaşların ne kadar zor durumda olduklarını göstermek açısından yeterlidir.’’ dedi.

‘’Şirketlerin değil halkın devleti olmalı’’

Memur ve memur emeklilerinin hayat şartlarının iyileştirilmesini söylene Taşkın, ‘’Ayrıca emniyet ve eğitim mensuplarında olduğu gibi ulaşımda memur ve memur emeklilerine indirim yapılmalıdır. Doğalgaz ve elektriğin belli bir oranını devlet karşılamalıdır. Devlet, şirketlerin değil, halkın devleti olmalıdır. Memur ve emeklilerden alınan vergi oranları düşürülerek çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmak suretiyle memur ve emeklilerin hayat standartları yükseltilmelidir. Dolaysız vergilerin yüzde 70’ini dar ve sabit gelirli vatandaşlar karşılıyorsa, burada adil vergi sisteminden söz edilemez. Devlet, memur ve emekli maaşlarında acil olarak iyileştirmeye gitmelidir.’’ diye konuştu.