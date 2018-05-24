Erken seçim güveni sarstı

Türk lirasının Amerikan doları karşısında değer kaybı sürerken Salı gecesi başlayan kur yükselişi, Çarşamba günü 4,92’ye kadar çıkarak rekor kırdı.

Bu seyri Kültür Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi. Prof. Dr. Alçın, “Seçimin erkene alınmasının ardında yatan temel neden mevcut ekonomik durumdu. Çünkü seçimlerin 2019’a kadar beklemesi demek bir ekonomik krizin yaşanmasını ortaya çıkaracaktı. Yani bir anlamda bunun ekonomik durumla mücadele edebilmek için bir yenilenme ihtiyacı sonucu ortaya çıkmış olabileceğini görüyoruz. Ekonomide attığınız adımlar her zaman beklediğiniz sonuçları yaratmıyor. Seçimi erkene alma telaşı aslında ekonomiye duyulan güveni de daha fazla sarsmış oldu. Yani ne oluyor sorusu herkesin aklında özellikle de uluslararası yatırımcıların. Seçim sonrasına ilişkin senaryolarda ise şöyle bir durum var. Seçimin ittifaklar şeklinde yapılması daha büyük toplumsal kutuplaşmaları besliyor. Buda toplumda ekonomiye duyulan güveni düşürüyor” dedi.

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