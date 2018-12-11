Ertelenmiş enflasyon bütçesi

İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda bugün başlayacak 2019 yılı bütçesinin Türkiye’nin içinde bulunduğu pozisyonu düzeltecek ve ülkenin gerçek ekonomik durumuyla yüzleşen bir bütçe olmadığını söyledi.

Bütçenin, orta ve dar kesimin uzun vadede, orta vadede pozisyonlarını güçlendirecek bir öngörüsü bulunmadığına dikkati çeken Tatlıoğlu, “Bu bütçe tamamen 31 Mart’a kadar toplumun pozisyonunu daha kötüleştirmeme üzerine kurulmuş, bastırılmış bir enflasyon ve ertelenmiş bir enflasyon bütçesi bu” diye konuştu. T24’ün haberine göre Türkiye’de denge bozumunu derinleştirecek bir bütçe tablosuna dikkat çeken Tatlıoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (ETAM)’nin 2016 yılında çocuklar üzerine yaptığı bir araştırmada bu çalışma yapıldığında yaklaşık 18 milyon çocuktan 7 milyon 510 bin çocuğun yetersiz ısınma nedeniyle üşüdüklerinin ortaya çıktığını söyledi.

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