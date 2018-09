Esnaf, can suyu kredisi bekliyor

Esnaf ve sanatkârın nakit sıkıntısının giderilmesi için sıfır faizli 12 geri ödemesiz can suyu kredisi isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“Sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkârımız 10 yıl önce verilen sıfır faizli can suyu kredisinin yeniden verilmesini dört gözle bekliyor. Nakit sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkârımız için en az 100 bin lira limitli, sıfır faizli ve 3 yıl vadeli can suyu kredisi verilmeli. Kadın esnaf ve sanatkârımıza verilecek can suyu kredilerinin limiti ise 150 bin lira olmalı. Esnaf ve sanatkârın nefes alabilmesi için krediler 12 ay geri ödemesiz olmalı” dedi.

Esnafa nefes aldıran sıfır faizli cansuyu kredisinin en son 10 yıl önce verildiğini belirten Palandöken, “Nakit sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkârımız, gelişen teknolojiye bağlı olarak yaşanan gelişmelere ayak uydurmakta zorlanıyor. Bir yandan döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek faizler ve ekonomik durgunlukla mücadele eden esnafımıza verilecek can suyu kredisi büyük ölçüde rahatlama sağlar. Anayasa’da da belirtildiği gibi esnaf ve sanatkarı korumaya yönelik girişimlerde bulunulmalı” diye konuştu.

