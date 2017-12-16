Esnaf erteleme bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2014 yılı cirosu 150 bin liranın altında olan esnaf için yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğunun 1 Ocak 2018’de başlayacağını belirterek, “Esnafımız için yazar kasada sürenin ertelenmesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni nesil yazar kasa kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni nesil yazar kasaların büyük işletmeler tarafından kullanılmaya başlandığını ancak 2014 yılı cirosu 150 bin liranın altında olan esnaf için zorunluluğun 1 Ocak 2018’de geçerli olacağını hatırlatan Palandöken, sürenin ertelenmesini istedi. Palandöken, yeni nesil yazar kasa kullanımının kayıt dışı ekonominin önlenmesinde önemli rolü bulunmasına karşın esnaf için külfet olduğunu vurguladı. Fatih Karagöz - Ankara

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.